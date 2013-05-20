  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۲۱

مرگ دو مامور ویژه FBI در سواحل ویرجینیا

مرگ دو مامور ویژه FBI در سواحل ویرجینیا

دو مامور ویژه پلیس فدرال آمریکا در حادثه ای در سواحل ایالت ویرجینیا کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، پلیس فدرال آمریکا با صدور بیانیه ای از کشته شدن دو نفر از ماموران ویژه خود در جریان گذراندن یک دوره آموزشی در ایالت ویرجینیا خبر داد.

بنابر این گزارش، "کریستوفر لوریک" و "استیون شاو" دو تن از ماموران ویژه FBI در حادثه ای نامعلوم در این منطقه کشته شده اند.

پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده که تحقیقات برای یافتن علت کشته شدن این دو مامور ادامه دارد.

یک مقام آمریکایی که نام خود را فاش نکرده، اعلام کرد این دو مامور ویژه در جریان آموزش نحوه نجات گروگانها کشته شده اند.

کد مطلب 2058641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار