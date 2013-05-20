مرگ دو مامور ویژه FBI در سواحل ویرجینیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، پلیس فدرال آمریکا با صدور بیانیه ای از کشته شدن دو نفر از ماموران ویژه خود در جریان گذراندن یک دوره آموزشی در ایالت ویرجینیا خبر داد.

بنابر این گزارش، "کریستوفر لوریک" و "استیون شاو" دو تن از ماموران ویژه FBI در حادثه ای نامعلوم در این منطقه کشته شده اند.

پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده که تحقیقات برای یافتن علت کشته شدن این دو مامور ادامه دارد.

یک مقام آمریکایی که نام خود را فاش نکرده، اعلام کرد این دو مامور ویژه در جریان آموزش نحوه نجات گروگانها کشته شده اند.