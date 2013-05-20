88 میلیون تومان از درآمد موقوفات ملایر در راستای اجرای نیات واقفین هزینه شد

حجت الاسلام رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته 560 میلیون تومان از درآمد موقوفات و بقاع متبرکه شهرستان ملایر برای اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی صرف شد.

وی همچنین از صرف 20 میلیون تومان هزینه برای روضه خوانی و تعزیه گردانی، 82 میلیون تومان برای اطعام نیازمندان و 96 میلیون تومان برای حوزه علمیه به عنوان امور فرهنگی در شهرستان خبرداد.

زین العابدینی اضافه کرد: 260 میلون تومان نیز برای تجهیز بیمارستان امام حسین(ع) در سال گذشته هزینه شد که تمامی این هزینه ها نیز در راستای اجرای نیات واقفین بوده است.

وی ابراز کرد: اداره اوقاف و امور خیریه ملایر آمادگی مشارکت در امور فرهنگی با سایر دستگاهها و ادارات را دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر با بیان اینکه 90 درصد از دستگاه‌ها و مراکز آموزشی ملایر مستأجران موقوفه هستند، گفت: 63 و نیم درصد از وسعت شهر ملایر جزو موقوفات است.

زین‌العابدینی اضافه کرد: دانشگاه‌های شهرستان به جز دانشگاه ملی ملایر، بیمارستان‌های شهرستان، تالارهای یاس و باران، خوابگاه دخترانه حضرت خدیجه(س) و 84 مورد از مدارس و مراکز آموزش و پرورش ملایر نیز در محل موقوفه هستند.

وی از هزینه 184 میلیون تومانی تجهیز بیمارستان امام حسین(ع) این شهرستان در سال 91 خبر داد و گفت: در سال گذشته استخر سیفیه ملایر با تمام امکانات افتتاح شد و 81 میلیون تومان نیز برای تجهیز دبیرستان نمونه سیفیه هزینه شده است.