85 درصد کاندیداها در قدس مرد هستند/ 105 شعبه اخذ رای برپا می شود

ناصر آذریفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ارزیابی ها مشخص شد که برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع در شهرستان قدس 185 نفر اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی افزود: از این تعداد 111 نفر در شهر و مابقی در حوزه روستا در انتخابات شرکت خواهند کرد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین از تعداد کل افراد ثبت نامی 28 نفر معادل 15 درصد بانوان هستند و 157 نفر معادل 85 درصد را آقایان تشکیل می دهند.

پیش بینی 105 شعبه اخذ رای در شهرستان قدس

آذریفر ادامه داد: برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مجموع 105 شعبه اخذ رای در شهرستان قدس راه اندازی و در مساجد برپا می شود.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات در شهرستان قدس، دو هزار و 450 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم جزء عوامل اجرایی و نظارتی و بازرسی هستند تا بتوانیم حماسه ای دیگر خلق کنیم.