روابط عمومی ها حماسه سیاسی و اقتصادی خلق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فدایی عصر روز گذشته در نشست مشترک مدیران روابط عمومی شهرستان قدس که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: روابط عمومی‌ها بازوی توانمند مدیران هستند و در جلسات مختلف نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند.

وی افزود: با توجه به نامگذاري امسال به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري بايد به نقش مهم روابط عمومي ها در تحقق حماسه سياسي و اقتصادي بويژه انتخابات پيش رو توجه شود و از پتانسيل هاي موجود در روابط عمومي ها در ترغيب مردم براي حضور در پاي صندوق هاي راي بهره گيري شود.

این مسئول عنوان کرد: روابط عمومی ها باید برای عملی شدن منویات رهبری بویژه در سالی که مزین به حماسه سیاسی و اقتصادی است، تلاش کنند و خدمات نظام ودولت را به مردم یادآوری کرده و با حفظ حرمت و شان ارباب رجوع، زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده را فراهم آورند.

وی بر برنامه ریزی در راستاي توانمندي روابط عمومي ها تاکید کرد.

فدایی ادامه داد: هم اکنون روابط عمومي جايگاه ويژه اي در ارتباطات درون و برون سازماني پيدا كرده است و هر مديري كه آشنا به اصول مديريت باشد،به اين نتيجه مي رسد كه بايد به جايگاه ويژه روابط عمومي در اداره كارآمد سازمان متبوع خود توجه كند.

وي با اشاره به اهميت و جايگاه روابط عمومي اظهار داشت: پاسخگويي و بيان عملكرد سازمان به مردم و انتقال ديدگاه و نقطه نظرات مردم و مديران دستگاه ها از اساسي ترين وظايف روابط عمومي ها است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران یادآور شد: روابط عمومی ها با افکار عمومی مردم در ارتباط هستند و ضروری است در زمینه ترغیب و تشویق مردم جهت حضور و مشارکت حداکثری در پای صندوق های رای و ثبت خلق حماسه ای دیگر تلاش مضاعف داشته و اهداف سوء دشمن را برای آنان آشکار کنند.