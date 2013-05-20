انتخابات بستر ساز حماسه سیاسی/ اندیشه های امام (ره) به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج با اشاره به نامگذاری سال 92 با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: بهترین فرصت در راستای خلق حماسه سیاسی در سال جاری حضور و مشارکت گسترده مردم در دو انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخابات به عنوان مهمترین و اصلی ترین ویژگی های یک حکومت مردمی و قدرتمند است که خوشبختانه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون مردم کشورمان با حضور خود در صحنه های مختلف به ویژه انتخابات برگزار شده اهمیت حضور خود در صحنه را به خوبی به نمایش گذاشته اند.

فرماندار سنندج ادامه داد: نامگذاری سال 1392 به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولان دستگاه ها را بر آن داشت که با اولویت قرار دادن این نامگذاری، نهایت برآیند را در آثار داخلی، منطقه ای و بین المللی در راستای تحقق اهداف داشته باشند.

میرزائی اصل انتخابات و مشارکت مردم را در این عرصه بسیار مهم و سرنوشت نماد دمکراسی در جوامع مختلف عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به نامگذاری سال 92 با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مردم ما باید با تمام توان خود ضمن حضور در صحنه برای حمایت قاطع و کامل از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای خلق حماسه سیاسی در سال 92 نیز مشارکت داشته باشند.

وی بیان کرد: بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و با حضور گسترده مردم در شهرستان فراهم شده است و تمام هیئت های اجرایی، نظارت و عوامل امنیتی برای برگزاری انتخابات از آمادگی کامل برخوردار هستند.

فرماندار سنندج گفت: با توجه به هم زمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به دقت بیش تری نیاز است چرا که وسعت کار نسبت به انتخابات گذشته بیش تر است.

میرزائی اصل با بیان اینکه نباید هیچ زمینه ای را برای بهانه جویی ها فراهم کرد، اظهار داشت: همه باید در مسیر قانون حرکت کنند و دستگاه های نظارتی در صورت بروز تخلف احتمالی نامزدها به هیچ وجه نباید چشم پوشی کنند و طبق قانون با این افراد برخورد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به در پیش بودن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بر برگزاری هر چه با شکوه تر برگزاری بیست و چهارمين سالگرد مراسم ارتحال امام (ره) و تاکید بر شناساندن شخصیت سیره عملی و اندیشه ایشان به نسل جوان انقلاب ادامه داد: یکپارچگی، همدلی و تعامل دستگاه ها در برنامه ریزی اثر بخشی برنامه های فرهنگی بسیار موثر است.

فرماندار سنندج یادآور شد: امروز به بركت نام و كلام امام راحل، انقلاب اسلامي ايران به يك الگوي مردمي براي همه آزادي خواهان جهان تبديل شده است. میرزائی اصل بیان کرد: ستاد ارتحال حضرت امام (ره) باید تلاش ‌كند تا در مراسم گراميداشت آن رهبر فقيد، افكار و انديشه هاي ايشان را به مردم به ويژه نسل جوان معرفي كند.

وی با بیان اینکه اندیشه ها و آرمان های حضرت امام (ره) در تمام دوران انقلاب رهگشا و هدایت گر بوده بر لزوم بهره گیری از گفتارها و نصایح امام بزرگوار در تمام زمینه ها به منظور پیشبرد نظام تاکید کرد. فرماندار سنندج گفت: اندیشه های حضرت امام (ره) همواره سد محکمی در برابر نفوذ و تسلط بیگانگان بر ایران اسلامی بوده و توانسته توطئه ها و دسیسه های گوناگون دشمنان را خنثی کند.