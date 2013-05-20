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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۴۹

سليماني:

فعالیت 197 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی ماشين سازي خراسان رضوي

فعالیت 197 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی ماشين سازي خراسان رضوي

مشهد - خبرگزاري مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از فعالیت 197 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی ماشين سازي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي سليماني صبح دوشنبه در جمع صنعتگران شهرک صنعتی ماشين سازي اظهار كرد: بر اساس اصل واگذاری تولیت و  اداره امور شهرکهای صنعتی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی و ارائه خدمات مطلوب تر در قالب خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه، تصفیه خانه فاضلاب، آسفالت و سایر خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.

سليماني بيان كرد: امروز صنعتگران با ویژگیهای ممتاز اعتقادی و اخلاقی در تولید، در جبهه مقابله با تحریم ها قرار دارند.

 

کد مطلب 2058685

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