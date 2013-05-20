فعالیت 197 واحد بهره بردار در شهرک صنعتی ماشين سازي خراسان رضوي

به گزارش خبرگزاري مهر، علي سليماني صبح دوشنبه در جمع صنعتگران شهرک صنعتی ماشين سازي اظهار كرد: بر اساس اصل واگذاری تولیت و اداره امور شهرکهای صنعتی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي گفت: ایجاد شهرکهای صنعتی مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی و ارائه خدمات مطلوب تر در قالب خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه، تصفیه خانه فاضلاب، آسفالت و سایر خدمات به واحدهای تولیدی و صنعتی می شود.

سليماني بيان كرد: امروز صنعتگران با ویژگیهای ممتاز اعتقادی و اخلاقی در تولید، در جبهه مقابله با تحریم ها قرار دارند.