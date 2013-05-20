پنج مدرسه قرآني براي سه پايه اول ابتدايي در همدان تاسيس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش و پرورش ناحيه يك همدان گفت: در سال تحصيلي گذشته در شهر همدان پنج مدرسه قرآني براي سه پايه اول ابتدايي تاسيس شد كه امسال نيز سه مدرسه افزايش خواهد يافت.

علي مظاهري اظهار كرد: فراگيري قرآن و انس دانش آموزان با اين كتاب آسماني از سياست هاي آموزش و پرورش در اجراي سند تحول بنيادين است.

وي عنوان كرد: ايجاد مدارس قرآني را يكي از مهمترين اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش معرفي كرد.

مظاهري اضافه كرد: در اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تحقيق محوري، تفكر و كاوش در دانش آموزان ايجاد مي شود تا ماندگاري دروس در ذهن آنان بيشتر شكل گيرد.

خير همداني سه دستگاه پزشكي به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کرد

خير عرصه سلامت سه دستگاه پزشكي مورد نياز دانشگاه علوم پزشکی همدان را تامين كرد.

محمد سفيدابي از خيرين عرصه سلامت استان همدان سه دستگاه پزشكي به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان اهدا كرد.

در این برنامه يك دستگاه تخت ژنيكولوژي تمام اتوماتيك مدل DB-140 به بيمارستان اكباتان، يك دستگاه انكوباتورپرتابل با سرو كنترل، كپسول دو ليتري،‌ مانومتر، فلومتر و يك دستگاه مانيتور فول

پارامتر رنگي مدل S1800 با ضمايم مورد نظر به بيمارستان فاطميه همدان اهدا شد.