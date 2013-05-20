  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۵۰

بانک مرکزی نرخ ارزهای مبادلاتی را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ ارزهای مبادلاتی را اعلام کرد

بانك مركزی نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی امروز دوشنبه اعلام كرد كه بر اساس آن نرخ دلار و یورو كاهش و قیمت پوند افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو كاهش و قیمت پوند نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

قیمت هر دلار آمریكا در این مركز امروز ۲۴ هزار و ۷۷۳ ریال، هر پوند ۳۷ هزار و ۶۱۵ ریال و هر یورو ۳۱ هزار و ۷۹۰ ریال تعیین شد.

بانک مركزی امروز نرخ هر فرانک سوئیس را در مركز مبادلات ارزی ۲۵ هزار و۵۱۴ ریال، كرون سوئد را 3 هزار و ۶۹۸ ریال، یوان چین را 4 هزار و ۳۵ریال، روپیه هند را ۴۵۱ ریال، نرخ هر یكصد ین ژاپن را ۲۴ هزار و ۱۰۰ ریال و هر یک هزار وون كره جنوبی را ۲۲ هزار ریال اعلام كرد.

نرخ هر لیر تركیه امروز ۱۳هزار و ۴۵۳ ریال، هر روبل روسیه ۷۸۸ ریال و هر ریال قطر ۶ هزار و ۸۰۶ ریال اعلام شد.

کد مطلب 2058701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها