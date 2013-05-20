بانک مرکزی نرخ ارزهای مبادلاتی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو كاهش و قیمت پوند نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

قیمت هر دلار آمریكا در این مركز امروز ۲۴ هزار و ۷۷۳ ریال، هر پوند ۳۷ هزار و ۶۱۵ ریال و هر یورو ۳۱ هزار و ۷۹۰ ریال تعیین شد.

بانک مركزی امروز نرخ هر فرانک سوئیس را در مركز مبادلات ارزی ۲۵ هزار و۵۱۴ ریال، كرون سوئد را 3 هزار و ۶۹۸ ریال، یوان چین را 4 هزار و ۳۵ریال، روپیه هند را ۴۵۱ ریال، نرخ هر یكصد ین ژاپن را ۲۴ هزار و ۱۰۰ ریال و هر یک هزار وون كره جنوبی را ۲۲ هزار ریال اعلام كرد.

نرخ هر لیر تركیه امروز ۱۳هزار و ۴۵۳ ریال، هر روبل روسیه ۷۸۸ ریال و هر ریال قطر ۶ هزار و ۸۰۶ ریال اعلام شد.