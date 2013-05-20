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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷

تحولات امنیتی تونس/

یک کشته و ده ها زخمی در درگیری با سلفی ها/بازگشت آرامش به القیروان

یک کشته و ده ها زخمی در درگیری با سلفی ها/بازگشت آرامش به القیروان

یک کشته و ده ها زخمی در درگیری نیروهای پلیس با سلفی ها و بازگشت آرامش به شهر القیروان از جمله خبرهای امنیتی تونس به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع وزارت کشور تونس اعلام کرد که درگیری شب گذشته نیروهای امنیتی این کشور با طرفداران گروه سلفی "انصار الشریعه" یک کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشته است. این درگیری پس از آن به وجود آمد که گروه سلفی انصار الشریعه از برگزاری کنفرانس سالانه در شهر القیروان در 150 کیلومتری جنوب پایتخت تونس منع شد و در لحظه آخر تصمیم گرفت این نشست را با حضور طرفداران خود در یکی از محله های پایتخت برگزار کند.

طرفداران انصار الشریعه به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند و برخی مراکز امنیتی را به آتش کشیدند که بر اثر این اقدامات 11 نیروی پلیس زخمی شدند. در حال حاضر آرامش به شهر بازگشته است و وضعیت عبور و مرور عادی است.

"علی العریض" نخست وزیر تونس چند روز پیش اعلام کرده بود گروه سلفی انصار الشریعه تهدیدی برای نظم و امنیت در این کشور است و دولت مانع از برگزاری همایش ها و تجمعات این گروه خواهد شد.

 

کد مطلب 2058706

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