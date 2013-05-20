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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

برای سال 92؛

بودجه عمومی دولت با سقف 236 هزار میلیارد تومان بسته شد

بودجه عمومی دولت با سقف 236 هزار میلیارد تومان بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی بخش های درآمدی لایحه بوجه سقف بودجه عمومی دولت را در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه رقم کل منابع بودجه عمومی کشور اعلام شد.

محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی منابع کل بودجه عمومی کشور را قرائت کرد.

بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها  و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و  مالی بالغ بر دو میلیون و 360 هزار و 485 میلیارد و 507 میلیون ریال شامل: منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و 104 هزار و 381 میلیارد و 735 میلیون ریال.

درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 256 هزار و 103 میلیارد و 772 میلیون ریال است.

براساس این گزارش سقف درآمدی لایحه دولت 168 هزار میلیارد تومان بود، البته دولت بسیاری از درآمدهای خود را  به صورت غیرشفاف در ردیف ها و بندهای بودجه نیاورده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه در راستای شفاف سازی لایحه بودجه کلیه درآمدها را مشخص کرد و درآمدهای بودجه را 236 هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

کد مطلب 2058728

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