مراسم بزرگداشت ارتحال امام(ره) در مصلی شهریار برگزار می شود

داود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حضور مسئولان ستاد بزرگداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار تشکیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های محوری امسال برای بزرگداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان شهریار افزود: در این زمینه طبق برنامه ریزی مقرر شده است که مراسم بزرگداشت یاد و نام و شخصیت امام خمینی(ره) در روز دوشنبه 13 خردادماه سال جاری از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در مصلای نماز جمعه شهریار برگزار شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در این زمینه مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد قیام الهی ۱۵ خرداد در شامگاه سه شنبه 14 خردادماه سال جاری بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مصلای نماز جمعه شهر اندیشه برگزار خواهد شد.

شمس از اعزام عاشقان حضرت امام خمینی(ره) از شهریار به مرقد مطهر خبر داد و گفت: این مراسم از ساعت ۷ صبح روز ۱۴ خرداد از مقابل مساجد و پایگاه‌های بسیج شهرستان انجام می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار یادآور شد: برگزاری مراسم محوری بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) و گرامیداشت پنجاهمین سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد در مراکز شهرهای صباشهر و باغستان که دارای پایگاه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه هستند و نیز سایر شهرها با برنامه‌‌ریزی شهرداری‌ها محقق می شود.

وی اعلام کرد: در سال جاری طبق برنامه ریزی، تمامی مساجد، حسینیه‌های فعال و مراکز دانشگاهی میزبان مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) و پنجاهمین سالگرد قیام ۱۵ خرداد هستند.