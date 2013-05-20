پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار کرد: همانطور که می دانید مرخصی زایمان زنان در هیات وزیران به تصویب رسید که این موضوع باید در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی و تایید از سوی نمایندگان قرار بگیرد.

معاون سرمایه های اجتماعی مرکز زنان ریاست جمهوری با اشاره به تامین بار مالی مرخصی زایمان، گفت: ضرورت دارد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز مراحل تصویب خود را طی کند که پس از تصویب در مجلس و پس از آن تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود پس از بررسی بودجه سال 92، موضوع مرخصی زایمان در مجلس مطرح شود.

مصوبه مرخصی زایمانی که در اسفند91 تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، تبصره لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت بود که افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه را نمایندگان مجلس در قالب تبصره‌ای به این لایحه افزوده بودند و پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا با توجه به عدم پیش بینی محل تأمین بارمالی اجرای آن، لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

بر این اساس، مراحل تصویب این لایحه در کمیسیون اصلی و فرعی دولت طی و درهیأت وزیران مطرح و مصوب شده است، همچنین منابع مالی افزایش مرخصی زایمان در آن پیش بینی شده است.