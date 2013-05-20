هنر ابزاری برای رشد و تعالی فرهنگ/ موسیقی نواحی در کشور جایگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار دوشنبه شب در آیین افتتاحیه جشنواره نواحی کشور موسیقی نواحی را جزء شاهکارهای مناطق دانست و گفت: هنرمندان ابزار هنر را برای معرفی ارزش های اسلامی به کار گیرند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه جایی که سخن از موسیقی و هنر است مجالی برای سخنرانی باقی نمی ماند افزود: هنر یکی از ابزار موثر در رشد و تعالی فرهنگ است.

نماینده عالی دولت در استانه کرمان با اشاره به جایگاه ویژه موسیقی نواحی در کشور گفت: موسیقی نواحی به قدی فاخر و اصیل است که موسیقی غربی نتوانسته است بر آن تاثیری بگذارد.

نجار با تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان جشنواره موسیقی نواحی گفت: این موسیقی ماندگار و دلنشین سرشار از سنت های اقوام مختلف است.

استاندار کرمان با اشاره به انتخابات پیش روی گفت: همگی باید در روز 24 خرداد حماسه ای باشکوه خلق کرده و وحدت و همدلی ملت ایران را به رخ دشمنان بکشانیم.