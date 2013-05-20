ادامه قاچاق سوخت در جنوب کرمان/ سوخت سهمیه بندی شده کشاورزی هدف سود جویان

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان عنبرآباد از کشف 26 هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان طی دو روز گذشته خبر می دهد.

سرگرد محمد بیشکی در این خصوص می گوید: این میزان سوخت در قالب اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان عنبرآباد به دست آمده است.

وی همچنین از دستگیری 253 متهم و مجرم فراری در این طرح خبر می دهد که 14 درصد آنها اتباع غیر مجاز هستند.

قاچاق مواد سوختی جز محدود کالاهایی است که از ایران به آن سوی مرزها انجام می شود و بسیاری از افراد سود جو طی سالهای اخیر با استفاده از این بستر اقتصادی غیر مجاز دارای ثروتهای باد آورده و هنگفت شده اند اما در این میان از فقر و بیکاری بسیاری از مردم عادی در جنوب استان کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان سوء استفاده کرده اند و با ایجاد مشاغل کاذب اما پول ساز مردم را از اقتصاد واقعی که در حقیقت کشاورزی و دامداری است به سمت کارهای بی ارزشی سوق داده اند که نه تنها در تولید ملی تاثیری ندارد بلکه ثروتهای کشور را نیز به باد می دهد.

هر چند دلیل ادامه بی وقفه قاچاق سوخت در شرق کشور اختلاف قیمت چشمگیر سوخت در داخل و در مرزها است اما بیکاری مردم محلی، خشکسالی و عدم وجود بسترهای اقتصادی نیز نیروی کار را برای باندهای مافیایی قاچاق سوخت مهیا کرده است.

تغییر بسترهای اقتصادی به دلیل قاپاق سوخت

وضعیت به جایی رسیده است که بسیاری از کشاورزان جنوب کرمان نیز ترجیح می دهند سهمیه گازوئیل خود را به جای اینکه در موتور پمپهای کشاورزی مورد استفاده قرار دهند به طرق مختلف وارد چرخه سوخت قاچاق کنند که درنهایت این سوخت یا اینکه در مناطق دور دستی که پمپ بنزین ندارند به فروش می رود و یا اینکه به باندهای قاچاق سوختی می رسد که از راههای صعب العبور اقدام به انتقال سوخت می کنند.

این مسئله نشان می دهد قاچاق سوخت در حالی طی ماههای اخیر نه تنها متوقف نشده بلکه با همان وضع قبل در حال انجام است و حتی اقتصاد بومی و محلی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.

این درحالی است که تولید بنزین و گازوئیل با وجود تحریمها با هزینه بالاتر در حال انجام است و متخصصان داخلی سعی دارند با تلاش بیشتر نیاز داخل را به این فراورده ها تامین کنند اما در نهایت این سرمایه حیاتی در شرایط کنونی کشور در باکهای خودروهای افغانها و پاکستانیها مصرف می شود.

کشاورزی یا فروش سوخت؛ دو راهی کشاورزان

از سوی دیگر برخی کشاورزان جنوب استان کرمان نیز به جای اینکه توان خود را برای افزایش تولید محصول و افزایش تولید و بهره وری از امکانات موجود در این بخش اقتصادی بگذارند ترجیح می دهند بدون اینکه کار انجام دهند و زحمتی بکشند با فروش سوخت خود درامد کسب کنند.

بسیاری از کشاورزان نیز که در پی خشکسالی های پیاپی امکان کشت و زرع را از دست داده اند چاره ای جز مهاجرت و یا سوق پیدا کردن به سمت مشاغل کاذب را ندارند که در این میان قاچاق سوخت و خرید و فروش انواع سوخت از زمینه های سود اوری محسوب می شود.

به نظر می رسد با نظارت بیشتر در خصوص مصرف سوخت در بخش کشاورزی و جریمه سنگین کشاورزانی که سوخت خود را به قاچاقچیان می فروشند و همچنین حمایت بیشتر از کشاورزانی که به کشت و زرع می پردازند می تواند راهکاری موثر باشد تا بتوان جلوی قاچاق سوخت را گرفت.

همچنین حمایت از کشاورزانی که دچار خشکسالی شده و زمین های کشاورزی آنان خشک شده است نیز در این راستا موثر است و بستر انسانی موجود را که مورد سوء استاده قاچاقچیان قرار گرفته است مهار می کند و در نهایت به افزایش تولید محصولات کشاورزی می انجامد.

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گزارش: رها تکین