برداشت 140 هزار تن گندم از مزارع ارزوئیه/ کاشت پنبه در جنوب غرب کرمان آغاز شد

محمد حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: عمليات کاشت پنبه در شهرستان ارزوئيه از نيمه ارديبهشت آغاز و تا اواخر خردادماه ادامه دارد.

وی گفت: رقم کاشته شده رقم ورامين بوده و ميزان بذر مصرفي در هر هکتار 60 کيلوگرم مي باشد پيش بيني مي شود تا پايان فصل کاشت بيش از هزار و 100 هکتار کشت پنبه در شهرستان صورت گيرد.

حبیبی تصریح کرد: لازم به ذکر است که سطح 170 هکتار مزارع زير کشت پنبه بذري طبقه اليت جهت توليد بذر گواهي شده و15 هکتار طبقه بذري سوپر اليت جهت توليد بذر اليت قرار گرفتند.



وی همچنین در خصوص کشت گندم افزود: برداشت گندم در شهرستان ارزوئيه از اواسط ارديبهشت آغاز و تا اواسط تير ماه ادامه دارد.

حبیبی ادامه داد: کل سطح سطح کشت شده 21 هزار هکتار مي باشد که به طور متوسط از هر هکتار 5.2 تن برداشت شده است و پيش بيني مي شود تا پايان فصل برداشت بيش از 140 هزار تن محصول گندم از شهرستان ارزوئيه برداشت شود که نسبت به سال گذشته حدودا 30-25درصد افزايش عملکرد داشته است.

وی گفت: اين افزايش عملکرد خوشبختانه در سال زراعي 92 با توجه به شرايط آب وهوايي مساعد وبارندگيهاي موثر وبه هنگام ومبارزه به موقع باآفت سن غلات و بيماري زنگ زرد گندم وتغذيه مناسب با تامين نهاده ها ي به موقع ايجاد شده است.

وی گفت: آنچه که اکنون برداشت گندم در شهرستان ارزوئيه را با مشکل مواجه کرده است کمبود کاميون در منطقه وحضور پررنگ واسطه ها در منطقه که باعث شده 10درصد گندم برداشت شده توسط کشاورزان به سيلو تحويل داده شود و90 درصد گندم برداشتي باقيمانده توسط واسطه ها خريداري و انبار شود.

