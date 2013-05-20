اكيپ هاي دامپزشكی بر داروخانه ها و شركت هاي دارويي همدان نظارت می کنند

محمودرضا رسولي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه اکیپ اداره درمان دامپزشكي استان همدان داراي دو دامپزشك و يك كارشناس است، افزود: در راستای سالم سازی چرخه مصرف داروهای دامی، اداره دارو و درمان دامپزشكي این استان بازدیدهای دوره ای از داروخانه ها و شرکتهای داروئی دامپزشکی انجام مي دهد.

وي با اشاره به اينكه در سال گذشته 600 قلم داروهای تاریخ مصرف گذشته و قاچاق به وزن تقریبی هشت تن در همدان کشف شد، اظهار داشت: از ابتداي سال تاكنون تعداد 30 قلم داروي تاريخ گذشته توسط اكيپ درمان در این استان ضبط شده است.

محمود رضا رسولی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف این داروها برای دامها خطرناک است، افزود: با خارج کردن آنها از چرخه مصرف دامی، در نهایت سلامت دام و محصولات دامی را در پی خواهد داشت.

وي گفت: این داروها طبق صورتجلسه های تنظیمی ضبط شده است و مراحل قانونی معدوم سازی آنها نیز در دست اقدام است.

رسولي اضافه كرد: متصدیان داروخانه ها و شرکت های دارویی بايد با اجرای تدابیر لازم از به هدر رفتن اینگونه سرمایه های ملی جلوگیری كنند.