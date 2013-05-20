افزایش کمک خیرین و نیکوکاران البرزی به افراد تحت پوشش کمیته امداد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا کنون 275 هزار البرزی در طرح های مختلف از جمله احسان و نفاق مشارکت داشته اند، اضافه کرد: شهروندان خیر البرزی در طرح هایی مانند احسان زائر، برکت، اکرام، زکات، احسان دانش آموز و طرح باقیات الصالحات شرکت خوبی داشته اند و نیکوکاران و خیرین تاکنون کمک های فراوان و خوبی به کمیته امداد استان داشته اند.

وی ادامه داد: فرهنگ مشارکت مردمی در استان البرز در مقایسه با سال های گذشته تفاوت و رشد چشم گیری داشته است و در هر فراخوانی که از سوی کمیته امداد استان شده نیکوکاران و خیرین لطف فراوانی برای کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد داشته اند.

نقش حیاتی خیرین البرزی در جهت فقر زدایی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز با اشاره به اینکه نقش خیرین البرزی در جهت فقرزدایی از استان البرز بسیار قابل تحسین و حیاتی است، تصریح کرد: کمک خیرین و نیکوکاران کمک فراوانی به کمیته امداد در جهت حمایت هر چه بیشتر داشته است.

سالارکیا ادامه داد: هم اکنون کمیته امداد در شهرستان های مختلف از جمله نظرآباد 3 هزار و 500 مددجو را تحت حمایت خود در آورده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: در راستای حمایت از نیازمند و افراد تحت پوشش تلاش شده تا از خدمات سایر دستگاه ها نیز استفاده شود که این کمک ها تا کنون در قالب اشتغال، کمک هزینه معیشت، تهیه مسكن، بهداشت و درمان، جهيزيه و ... بوده است.