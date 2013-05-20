ضرورت توجه به دفع بهداشتی زباله ها برای داشتن شهر سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مرتضي رحمانزاده گفت: در حال حاضر روزانه 7800 تن زباله از سطح شهر و مقابل خانهها جمعآوري شده و به مركز دفن زباله در منطقه كهريزك فرستاده ميشود.
وی افزود: با آنكه در حال حاضر در حوزه مديريت شهري طرح تفكيك زباله اجرايي شده است اما در مرحله دفع هنوز نياز به توسعه و فعاليت بيشتري داريم تا به وضعيت ايدهآل برسيم با اين حال به اعتقاد من مهمترين شعار بايد شهر سالم و سلامت شهروندان باشد كه در همين راستا مهمترين اقدام آموزش و فرهنگ سازي شهروندان است كه بايد مديريت پسماند و شوراي شهر بر آن صحه بگذارد و كمكم الگوي مصرف را تغيير دهيم تا موفق شويم.
رحمان زاده درباره وضعيت زباله دزدها و چگونگي پيشگيري از اين موضوع نیز گفت: وضعيت جمعآوري زبالهها در شهرها طبق يك تقسيمبندي منظم به شركتهاي خاص سپرده شده است و اين شركتهاي جمعآوري زباله موظف هستند با انجام بهينه زبالهها اجازه ندهند زباله دزدها وارد مخازن شوند و آها را خارج كنند چرا كه با اين كار وضع ايمني و سلامت شهر به شدت به خطر ميافتد و در اين ميان كارگرها كه بيشتر آنها نيز اطلاعات كاملي در اين زمينه ندارند دچار آسيب جدي ميشوند.
عضو هيئت رئيسه نظام مهندسي و منابع طبيعي و محيط زيست استان تهران ادامه داد: بنابراين شهرداري موظف است بر شيوه عملكرد پيمانكارها نظارت كامل داشته باشد و با استفاده از افراد متخصص از زباله دزدي جلوگيري كند.
رحمانزاده درباره زبالههاي بيمارستانی نيز گفت: در حال حاضر متولي حمل زبالههاي بيمارستاني وزارت بهداشت است. البته در قانون به شهرداري نيز اجازه داده شده كه در اين بخش وارد شود اما اگر قرار باشد ما پيمانكار وزارت بهداشت در اين امر باشيم بايد اين زبالهها ابتدا عادي شوند و خطرناك نباشند بعد به محل دفن زباله حمل شوند و در آنجا نيز با استفاده از دستگاههاي زبالهسوز از آنها در بخش توليد برق استفاده شود.
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