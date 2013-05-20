دو هزار جوان در کانونهای دانشجویی هلال احمر بیرجند عضو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجيدرضا لطيفي به تشكيل كانون هاي دانشجويي در دانشگاهها اشاره كرد و گفت: توسعه مشارکت جوانان در تصمیمگیریها و فعالیتهای مربوط به خود و آموزش جوانان به منظور آماده سازی آنها در انجام خدمات امدادي و عام المنفعه از مهم ترین اهداف اين كانونها است.
وي به آموزش جوانان در راستاي اهداف جمعيت هلال احمر اشاره كرد و گفت: جمعيت هلال احمر براي ايجاد يك نسل مومن، متعهد و نوع دوست بايد از دوران جواني در راستاي نهادينه كردن ارزشهاي نيكوكاري، مهرورزي و فعاليتهاي عام المنفعه تلاش كند.
سرپرست جمعيت هلال احمر بيرجند با بيان اينكه خلاقیت و ابتکار کانون های هلال احمر دانشجویی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اين جمعیت دارد، افزود: وجود اين کانونها زمینه افزایش ضریب ایمنی را فراهم می کند كه بسيار مهم است.
لطيفي توسعه مشاركت در تصميم گيريها، شركت در دوره هاي آموزشي امداد و كمك هاي اوليه براي تحقق شعار هر خانواده يك امدادگر و اعزام دانشجويان به اردوهاي فرهنگي، آموزشي و ايجاد روحيه همدلي و نوع دوستي را از اهداف جذب دانشجويان در اين كانونها برشمرد.
عضويت 238 جوان در كانون دانشجويي جمعيت هلال احمر فردوس
رئيس جمعيت هلال احمر فردوس حضور جوانان در جمعيت هلال احمر را بسيار ضروري دانست و گفت: 238 جوان در كانون دانشجويي دانشگاه فني مهندسي و دانشگاه پيراپزشكي فردوس عضو هستند.
سيد حسين لاژوردي ادامه داد: از اين تعداد 165 جوان در دانشگاه فني مهندسي و 73 جوان در كانون دانشجويي دانشگاه پيراپزشكي فردوس عضو جمعيت هلال احمر هستند.
وي با بيان اينكه حضور جوانان در كانون هاي دانشجويي گامي موثر در راستاي آمادگي در مقابل حوادث غير مترقبه است، افزود: خلاقيت و ابتكار جوانان نقش بسزايي در پيشبرد اهداف جمعيت هلال احمر دارد.
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