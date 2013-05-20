سید محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آموزش هدفمند شهروندان در زمینه خطرات اعتیاد به مواد مخدر و آثار مخرب آن در جامعه از مهمترین مصوبات نخستین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا در سال جاری بودهاست.
وی ادامه داد: براین اساس تمامی دستگاه های فرهنگی و مرتبط با موضوع مواد مخدر در شهرضا با ارائه برنامههای جامع وساختاری خود و اختصاص بودجه مناسب فعالیتهای گسترده خود را آغاز میکنند.
فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه تنوع مواد مخدر در دنیای امروز خطرات و آسیبهای گستردهای را برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته، بیان داشت: هماندیشی با متخصصان حوزه درمان و پیشگیری مواد مخدر بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای کاربردی در جهت کاهش این معضل مطرح است که انتظار داریم در سال جاری به شکل جدی در سطح شهرستان اجرایی شود.
وی یادآور شد: اطلاعرسانی گسترده به دانش آموزان و دانشجویان پیرامون معضل اعتیاد از دیگر مسایلی به شمار می رود که انتظار داریم در سال جاری به شکل جدی در سطح شهرستان محقق شود.
محمدی استفاده از ظرفیت خیرین حوزه سلامت درجهت درمان معتادان را از دیگر نیازهای کنونی جامعه برشمرد و بیان کرد: درمان معتادان وایجاد فضای مناسب برای ورود این افراد به جامعه با حمایت خیرین از دیگر برنامه های جامع شهرستان در این حوزه است.
وی ایجاد نمایشگاههای دائمی را از دیگر ملزومات فرهنگسازی در جهت کاهش معضل اعتیاد ذکر کرد و افزود: در حال حاضر مکان مناسبی برای برگزاری این نمایشگاه انتخاب شده که انتظار داریم با تلاشهای انجام گرفته از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان در آینده نزدیک و با اختصاص بودجه مناسب زمینه راه اندازی این مجموعه مهیا شود.
فرماندار شهرضا با تشریح نقش سازنده دستگاه های فرهنگی در کاهش معضل اعتیاد در جامعه گفت: بر همین اساس کمیتههای حقوق شهروندی،پایگاه های اجتماع محور، دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی و پایگاه های متولی اوقات فراغت به شکل جدی در راستای تحقق این امر تلاش می کنند.
وی شناسایی نقاط آلوده شهرستان شهرضا را از دیگر برنامههای تدوین شده در سال جاری ذکر کرد و افزود: براین اساس مجموعه دستگاه های امنیتی واطلاعاتی با شناسایی نقاط آلوده ومراکز پخش ومصرف مواد مخدر در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پاک سازی این نقاط اقدام می کنند.
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