دو جودوکار کم بینای آبادانی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

احمد امیری در گفتگو با مهر اظهار کرد: دو جودوکار آبادانی به منظور حضور در تیم ملی بزرگسالان کشور از اول خرداد ماه سال جاری عازم تهران میشوند.
وی افزود: محمدعلی شنعانی کم بینای آبادانی در وزن 73 کیلو گرم و امین جعفری در وزن 63 کیلو گرم برای کسب افتخار در عرصههای جهانی از شهرستان آبادان عازم مسابقات بینالمللی میشوند.
رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان آبادان ادامه داد: این دو ورزشکار آبادانی همچنین آمادگی بدنی بالایی برای حضور در تیم جوانان را داشته و به منظور کسب افتخار در عرصه ورزشی کشور آماده میشوند.
امیری در پایان گفت: همچنین محمدعلی شنعانی نائب قهرمانی جهان و مقام سومی آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.
آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان آبادان از دعوت دو جودوکار شهرستان به اردوی تیم ملی خبر داد.
احمد امیری در گفتگو با مهر اظهار کرد: دو جودوکار آبادانی به منظور حضور در تیم ملی بزرگسالان کشور از اول خرداد ماه سال جاری عازم تهران میشوند.
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