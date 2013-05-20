دو جودوکار کم بینای آبادانی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

احمد امیری در گفتگو با مهر اظهار کرد: دو جودوکار آبادانی به منظور حضور در تیم ملی بزرگسالان کشور از اول خرداد ماه سال جاری عازم تهران می‌شوند.



وی افزود: محمدعلی شنعانی کم بینای آبادانی در وزن 73 کیلو گرم و امین جعفری در وزن 63 کیلو گرم برای کسب افتخار در عرصه‌های جهانی از شهرستان آبادان عازم مسابقات بین‌المللی می‌شوند.



رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان آبادان ادامه داد: این دو ورزشکار آبادانی همچنین آمادگی بدنی بالایی برای حضور در تیم جوانان را داشته و به منظور کسب افتخار در عرصه ورزشی کشور آماده می‌شوند.



امیری در پایان گفت: همچنین محمدعلی شنعانی نائب قهرمانی جهان و مقام سومی آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.

