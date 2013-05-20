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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

امیری خبر داد:

دو جودوکار کم بینای آبادانی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

دو جودوکار کم بینای آبادانی به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان آبادان از دعوت دو جودوکار شهرستان به اردوی تیم ملی خبر داد.

احمد امیری در گفتگو با مهر اظهار کرد: دو جودوکار آبادانی به منظور حضور در تیم ملی بزرگسالان کشور از اول خرداد ماه سال جاری عازم تهران می‌شوند.

وی افزود: محمدعلی شنعانی کم بینای آبادانی در وزن 73 کیلو گرم و امین جعفری در وزن 63 کیلو گرم برای کسب افتخار در عرصه‌های جهانی از شهرستان آبادان عازم مسابقات بین‌المللی می‌شوند.

رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان آبادان ادامه داد: این دو ورزشکار آبادانی همچنین آمادگی بدنی بالایی برای حضور در تیم جوانان را داشته و به منظور کسب افتخار در عرصه ورزشی کشور آماده می‌شوند.

امیری در پایان گفت: همچنین محمدعلی شنعانی نائب قهرمانی جهان و مقام سومی آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.
 

کد مطلب 2058851

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