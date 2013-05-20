کمیته رسیدگی به امور جانبازان قطع نخاعی خراسان رضوي تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، علی اصغر رشید در جلسه ای که با هدف رسیدگی به مشکلات جانبازان قطع نخاعی استان برگزار شده بود، رفع نیازهای اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و اجتماعی این قشر را از مهم ترین اولویت های مسئولان استان دانست و افزود: در این راستا کمیته ای با دبیری بنیاد شهید و ایثارگران و عضویت مدیران کل دفاتر ستادی استانداری خراسان رضوی شامل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد، هماهنگی امور فرهنگی زائران، فنی و امور اقتصادی تشکیل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: فرماندهی نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، ورزش و جوانان و ثبت احوال دیگر اعضای این کارگروه هستند.

رشید هدف از تشکیل این کمیته را رسیدگی به امور جانبازان قطع نخاعی و پیگیری مشکلات جانبازان عنوان کرد و گفت: جلسات این کمیته به طور منظم برگزار و مصوبات آن پس از تصویب در کارگروه استانی لازم الاجرا خواهد بود.

وی افزود: از دستگاه های اجرایی انتظار می رود با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های قانونی موجود برای رسیدگی به امور جانبازان تلاش کنند.

گفتنی ست در این جلسه موضوعاتی از قبیل احداث هتل ویژه جانبازان قطع نخاعی، تامین و رسیدگی به امور رفاهی و اشتغال فرزندان آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.