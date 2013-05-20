احتمال اعطای یک جایزه بریتانیایی به سلمان رشدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاتسمن، جایزه تیت بلک که به عنوان قدیمی‌ترین جایزه ادبی بریتانیا شناخته می‌شود، جنی فاگان، نویسنده نوقلم را نیز با انتشار اولین کتابش به فهرست نامزدهای یکی از مهم‌ترین جوایز انگلیسی زبان راه داد.

جایزه تیت بلک که قدیمی‌ترین جایزه ادبی در بریتانیا است، این نویسنده اسکاتلندی را برای «نمایشگاه کالاهای گوناگون» در فهرست نامزدهایش جای داده است.

این جایزه که از سوی دانشگاه ادینبورگ اهدا می‌شود، از سوی بیوه جیمز بلک در سال 1919 راه اندازی شده و هر سال به هر یک از دو برنده خود 10 هزار پوند جایزه می‌دهد.

«موسیقی بزرگ» نوشته کرستی گان، «ترک کردن: ایستگاه آتوشا» نوشته بن لرنر و «رکاب مرد مرده» نوشته آلن وارنر دیگر نامزدهای بخش داستان این رقابت هستند.

فاگان ماه پیش از سوی نشریه گرانتا به عنوان یکی از 20 نویسنده جوان و مطرح بریتانیا در سراسر جهان معرفی شد.

این جایزه در بخش بهترین زندگینامه نیز نامزدهای نهایی خود را به این شرح معرفی کرد:

«پرتره یک رمان ـ هنری جیمز و نوشتن یک شاهکار آمریکایی» نوشته مایکل گورا، «آخرین مرد عاقل» نوشته مایکل کاردو، «دیگ‌های مدرن، استعمار و فرهنگ مقابل» نوشته تانیا ‌هارود، «جوزف آنتون» نوشته سلمان رشدی و «ایده انقلابی ویلیام ‌هاروی» نوشته توماس رایت.

نامزدهای هر بخش با بررسی بیش از 400 شرکت کننده انتخاب شده‌اند.

دی اچ لارنس، مرویل اسپارک ، کورمک مک کارتی و یان مک اوان از برندگان سال‌های پیش این جایزه هستند.

برندگان امسال در جشنواره کتاب ادینبورگ در ماه آگوست (مرداد) معرفی می‌شوند.