آغاز فعالیت 43پایگاه سنجش سلامت نوآموزان البرز از ابتدای خرداد/ والدین هوشیار باشند

زهرا قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پایگاه ها به 20 پایگاه عمومی، چهار پایگاه تخصصی سنجش شنوایی و هوش و 19 پایگاه تخصصی بینایی سنجی تفکیک می شوند.

وی ادامه داد: والدین نوآموزان البرزی باید از ابتدای خرداد ماه جاری با مراجعه به پایگاه های عمومی سنجش نسبت به غربالگری فرزندان خود اقدام کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استنایی استان البرز گفت: اگر نوآموز از نظر توانمندی های ذهنی و جسمی دچار مشکل باشد متناسب با مشکل خود به پایگاه های تخصصی شنوایی و هوش و یا پایگاه تخصصی بینایی سنجعی ارجاع داده خواهند شد.

قره خانی با بیان اینکه این غربالگری فقط برای کودکان 6 سال تمام انجام خواهد شد، اظهار داشت: در سال گذشته 36 هزار و 840 نوآموز در استان البرز سنجش شدند و امسال نیز پیش بینی می شود تعداد این جمعیت به 39 هزار نفر افزایش یابد.

وی گفت: در سال گذشته کمتر از نیم درصد از نوآموزان به مدارس استثنایی معرفی شدند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استنایی استان البرز تاکید کرد: واکسیناسیون و سنجش نوآموزان امری مهم تلقی می شود و والدین باید نسبت به آن حساسیت ویژه ای داشته باشند.

قره خانی در پایان از والدین درخواست کرد توصیه های مسئولان پایگاه های سنجش را جدی گرفته و آنها را پیگیری نمایند.