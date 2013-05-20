580 ميليون تومان اعتبار به مرمت مساجد جامع همدان اختصاص يافت

بهرام توتونچيان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تنها بنايي مذهبي از بين مساجد استان همدان كه در خصوص آن برنامه پژوهشي در دست اجراست، مسجد جامع همدان است كه چگونگي مرمت آن توسط مشاور در دست بررسي قرار دارد.

وي به جايگاه بناهاي تاريخي در حفظ هويت تاريخي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: مساجد جامع تاريخي علاوه بر ارزش تاريخي باستاني، ارزش اسلامي نيز دارند.

توتونچيان عنوان داشت: حفظ بناهاي تاريخي اسلامي موجب آشنايي نسل جديد با ميراث كهن همدان و آثار هنري به جاي مانده از دوران هاي قديم خواهد شد.

معاون ميراث، اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان در ادامه گفت: تعداد مساجد جامع استان همدان كه هويت تاريخي دارند محدود است.

توتونچيان با بيان اينكه قسمت عمده اعتبار مرمت مساجد جامع استان همدان براي مرمت گنبدخانه مسجد جامع همدان هزينه خواهد شد، افزود: گنبد خانه مسجد جامع همدان داراي ارزش تاريخي والايي است كه مطالعه مرمت آن در دست مشاور قرار دارد.

وي گفت: مسجد جامع همدان از بناهای دوره قاجاریه است و تاریخ شروع ساخت آن در قطار بندی جلوی ایوان بزرگ، سال ۱۲۵۳ ثبت شده است.

وي ادامه داد: این مسجد سه درب ورودی دارد که ورودی نوساز سمت خیابان اکباتان، ورودی قدیمی با دالان طاق‌دار در ضلع شرق صحن، ورودی قدیمی با دالان هشتی مقرنس کاری شده در ضلع غرب صحن را شامل می شوند که هر سه از زیبایی چشم‌گیری برخوردارند.