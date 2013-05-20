نصب 10 هزار سازه تبلیغاتی در سطح شهر تهران برای انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد شوشتری در نشست خبری صبح روز دوشنبه با اشاره به فعالیت های سازمان بازسازی در ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: در انتخابات مجلس ما از سازه های کارت پلاس و نصب بنر استفاده کردیم و از همان تجربه استفاده و در انتخابات پیش رو نیز از 10 هزار سازه کارت پلاس استفاده خواهیم کرد.

وی از نامزدهای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری درخواست کرد در فضاهای رسمی و مجاز تبلیغات کنند و سطح شهر را آلوده نکنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به روند ساخت سازه های تبلیغاتی گفت: بهمن ماه سال گذشته فراخوانی برای طراحی کارت پلاس ها داده شد و از میان آنها طرح برتر انتخاب شد. همچنین از سوم خرداد که زمان رسمی تبلیغات ریاست جمهوری آغاز می شود نصب تابلوها را آغاز و با نزدیک شدن انتخابات شوراها به صورت پلکانی تعداد این سازه ها را افزایش می دهیم.

شوشتری تاکید کرد: از نمایندگانی که قصد قانون گذاری و ورود به شوراها را دارند درخواست می کنیم خود پاسدار قانون باشند و در فضاهای غیرمجاز از نصب پوستر تبلیغاتی خودداری کنند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که تنها همین 10 هزار فضا برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری برای نصب پوستر استفاده می شود، گفت: در صورت ضرورت بنرهای سفیدی جهت نصب پوسترهای کاندیداها در شهر نصب خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: نزدیک به 2.5 میلیارد تومان هزینه فضاهای تبلیغاتی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است بنابراین از کاندیداها درخواست می کنیم هزینه پاکسازی را بر دوش مدیریت شهری نگذارند و کاندیداها استفاده از بیت المال را قبح بدانند.

شوشتری اضافه کرد: فضاهای تبلیغاتی در پیاده روها، خیابان ها و محله های پرتردد شهری نصب می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر نصب بنرهایی با عنوان پیشرفت و عدالت که نام حزب یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است، گفت: مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامیده اند و اگر فعالیت شهری در سه سال و نیم پیش را بررسی کنیم می بینیم نام پیشرفت عدالت در تمام پروژه ها هست و ربطی به موضوع تبلیغات انتخاباتی ندارد و در راستای کلام حضرت آقا است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: از 3 خرداد که به طور رسمی تبلیغات انتخاباتی آغاز می شود ما تمام تلاش خود را می کنیم که خارج از عرف فعالیتی نکرده و ظلم و اجحافی به کسی نشود.

شوشتری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبلیغ پروژه های شهری در راستای حمایت از یک کاندیدای ریاست جمهوری نیست، گفت: ما در مسیر معرفی پروژه‌های شهری راه معمول خودمان را می رویم و تنها پروژه اتوبان امام علی(ع) را که زمان افتتاح آن احتمالا قبل از تبلیغات رسمی و یا در همان روز است را به صورت بنر در سطح شهر تبلیغ می کنیم که در راستای معرفی پروژه های شهری است بنابراین هیچگونه شائبه ای دال بر طرفداری شهرداری از یک کاندیدای خاص وجود ندارد.

جواد شوشتری در ادامه با بیان اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 91 فعالیت های مستمر و سازنده ای را در حوزه کاری خود داشته است، گفت: یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته در این زمینه موضوع نورپردازی های خیابان های تهران است که در این زمینه به صورت آزمایشی خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی نورپردازی شده است.

او با اشاره به اینکه سایر قسمت های این خیابان نیز به مرور نورپردازی خواهد شد، ادامه داد: نورپردازی 50 پل بزرگ شهری یکی دیگر از کارهای صورت گرفته از سوی سازمان در این زمینه است که 21 پل در اتوبان امام علی (ع) قرار دارد.

ساماندهی مبلمان شهری یکی دیگر از موضوعاتی بود که دکتر شوشتری به آن اشاره کرد و گفت: خیابان ولیعصر به عنوان یکی از مهمترین خیابان های تهران به مبلمان شهری جدید و مناسبی تجهیز خواهد شد و به دنبال آن خیابان آزادی، انقلاب و دماوند به این مبلمان تجهیز می شوند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه سازمان فعالیت های خوبی در زمینه آموزش شهروندی انجام داده است، گفت: به کار گیری مشارکت شهروندان در مقوله زیباسازی امری ضروری است.

برگزاری مسابقه پلاک طلایی، آفتابگردان و رنگین کمان نمونه فعالیت های صورت گرفته سازمان زیباسازی شهر تهران در مورد آموزش شهروندی بود که دکتر شوشتری به آن اشاره کرد و ادامه داد: در جشنواره آفتابگردان با موضوع روزنامه دیواری دانش آموزی 15 هزار دانش آموز، جشنواره رنگین کمان 5 هزار دانش آموز و در جشنواره شمسه، 30 هزار اثر شرکت کردند.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با توجه به ضرورت آموزش شورایاران در موضوعات زیباسازی مجموعه 10 جلدی آموزش عمومی زیباسازی شهری منتشر شده که در نهایت و با پایان دوره ها از این کتاب آزمون به عمل آمده و در نهایت مدرک معتبر شرکت در کلاسها به شرکت کنندگان اعطا می شود.

شوشتری خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان صدا و سیما نیز و در ایام نوروز اقدامات خوبی در زمینه آموزش‌های تلویزیونی و کلیپ‌های مورد نظر انجام شد که بخشی از این کلیپ‌ها نیز در حال حاضر پخش می‌شود و در واقع سازمان زیباسازی توجه ویژه‌ای را به ساخت این گونه کلیپ‌ها و آموزش شهروندان دارد.

شوشتری با تاکید بر اینکه طراحی 34 میدان اصلی به اتمام رسیده و شورای فنی در این زمینه بیانیه صادر کرده است، ادامه داد: 70 درصد پروژه بازسازی عمارت ارباب هرمز انجام شده و تا انتهای تابستان از این عمارت در پارک پلیس بهره برداری خواهد شد.

او با بیان اینکه پروژه جماران به دنبال رفع معارضان است و کوچه حسنی کیا تا قبل از ارتحال امام خمینی (ره) به پایان می رسد، افزود: در پروژه بهسازی و ساماندهی محله جماران تلاش شده تا هویت تاریخی و فرهنگی این مجموعه حفظ شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه با توجه به نزدیک شدن به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) موضوع اصلاح جایگاه جلوس در مرقد این بزگوار در دستور کار سازمان قرار گرفته است، گفت: علاه بر این مبلمان محدوده مرقد امام (ره) و بهشت زهرا بهسازی و تعویض خواهد شد.

شوشتری با اشاره به اینکه در آینده‌ای نزدیک، 6 اثر حجمی در اتوبان امام علی با موضوعات مختلف در خصوص شخصیت حضرت علی (ع)نصب خواهد شد، ادامه داد: 20 اثر نیز تا سوم خرداد در سطح شهر تهران جانمایی و نصب می‌شود بطوریکه 2 الی 3 اثر فان و طنز بوده که این اثرها نیز در منطقه 4 نصب خواهد شد.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، بسیاری از مجسمه‌های چوبی که در سمپوزیوم‌ها ساخته شد در پارک نوروز نصب خواهد شد و برخی از آن‌ها نیز که مربوط به سمپوزیوم سوم بود در برج میلاد و همچنین پارک جوانمرد نصب خواهد شد.