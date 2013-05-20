رفع مشكل اشتغال جوانان سایر مسائل و معضلات اجتماعی را برطرف خواهد كرد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله گل کارزاده پيش از ظهر دوشنبه در اولین ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بهار عنوان داشت: معضلاتی همچون اعتیاد، بیکاری، ازدواج با مهیا شدن زمینه های اشتغال برای نسل جوان از اجتماع برچیده خواهد شد.

گل کارزاده ادامه داد: گرایش جوانان به فضاهای مجازی ناسالم، مد گرایی غربی، تفریحات ناسالم برای گذران اوقات فراغت همه ناشی از بیکاری این قشر است بنابراين اهتمام و همکاری مسئولین برای فراهم کردن شرایط اشتغال به خصوص غنی سازی اوقات فراغت مطلوب و سالم بسياري از مسائل رايج در اجتماع امروز را حل خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه جوانان کشور ما در یک نظام اسلامی با رهبری عادل و دانا زندگی می کنند و این سبب دور ماندن آنها از انحرافات موجود شده اما اعمال فشارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ایجاد انحراف فکری و فرهنگی توسط دشمنان کوهی بلند در مقابل آنان ایجاد کرده که عبور از آن کاری بس دشوار و سخت است تا جایی که این نسل را با مشکلات بسیاری برای گذران زندگی سالم مواجه کرده است.

گل کارزاده افزود: مسئولین باید برای حل گوشه ای از مشکلات جوانان وارد عمل شوند چرا که دیگر ارائه طرح و برنامه و انجام اقدامات فرهنگی جوابگو نیست، امروز کمک به نسل جوان همت و عمل را می طلبد.

مسئولین نباید از مسائل فرهنگی جوانان غافل بمانند

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز در این جلسه عنوان داشت: بنا بر فرمایش رهبر انقلاب بدترین وابستگی به بیگانه وابستگی فرهنگی است.

اسدلله ربانی ادامه داد: به فرمایش مقام معظم رهبری ریشه همه بدبختی ها و خوشبختی ها در فرهنگ یک کشور نهفته است و امروز غرب زدگی در جوامع ما به سهولت قابل مشاهده است که این نشان دهنده کم کاری مسئولان متولی فرهنگ در کشور ما است.

ربانی افزود: اگر امروز در بین نسل جوان کشور بداخلاقی سیاسی، گرایش به مد های غربی، سبک زندگی غربی و مسائلی از این قبیل مشاهده مشود علت آن را باید در کم توجهی به فرهنگ کشورمان و در اصل به فرهنگ سازی مسائل اسلامی – ایرانی جستجو کرد.

وی با اشاره به هدف تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: غنی سازی اوقات فراغت و تسهیل امر ازدواج جوانان از اهداف اصلی تشکیل این ستاد است تا با استفاده از ظرفیت های موجود هر شهرستان در راستای حل مسائل و مشکلات این قشر آینده ساز اقدام شود.

ربانی ادامه داد: دستگاههای اجرایی به خصوص دستگاههای متولی امور فرهنگی در شهرستانها باید با استفاده از تمامی توان و امکانات دستگاه و همکاری و هماهنگی با سایر ارگانها زمینه های لازم را برای گذران اوقات فراغت، ازدواج آسان و اشتغال فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه عملکرد دستگاههای اجرایی در این خصوص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، عنوان داشت: دستگاهها برای منسجم عمل کردن برنامه های اجرایی خود را برای ساماندهی امور جوانان به اداره کل هم ارسال کنند.