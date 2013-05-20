امنیت لازم برای برپایی انتخاباتی سالم و پرشور در بوشهر فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور صبح دوشنبه در نشست با هیات‌های نظارت و اجرایی شهرستان دیلم با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ تمکین به قانون در جامعه افزود: نهادینه شدن این فرهنگ نه تنها از بسیاری از مشکلات جلوگیری به عمل می‌آورد بلکه موجب فراهم شدن آرامش و جلوگیری از هر گونه تنش و اختلاف می شود.

وی تاکید کرد: فضای انتخاباتی استان بوشهر قانونی است؛ به‌گونه‌ای که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، کمترین رد صلاحیت داشته‌ایم که محیطی کاملا آرام برای برپایی انتخاباتی پرشور فراهم کرده است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر بر توجه به قانون در برگزاری تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی تاکید کرد و گفت: تاکنون تخلفی در استان در این زمینه گزارش نشده است ولی لازم است طرفداران نامزدها در این عرصه هم دقت داشته باشند تا حربه‌ای برای سوء استفاده دشمنان از انتخابات نشود.

وی از همدلی، همراهی و هماهنگی مدیران و کارشناسان دست اندر کار انتخابات قدردانی کرد و افزود: در این دوره از انتخابات که برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی برگزار می‌شود، شرایط خاص و حساس است که حضور حماسی مردم در این عرصه، انقلاب و نظام اسلامی ایران رابرای همیشه در مقابل ترفندهای دشمنان بیمه می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تاکید کرد: این شرایط پیچیده‌ای که در پیرامون محیطی کشور در عراق، سوریه، افغانستان، مصر به وجود آمده است طلب می‌کند مردم هوشیارانه و با درایت در عرصه انتخابات شرکت کنند.

پرآور با بیان اینکه امنیت لازم برای برپایی انتخاباتی سالم و پرشور فراهم است، بیان کرد: همه دست اندر کاران انتخابات مکلف هستند با رعایت قانون و بی‌طرفی کامل، امانت‌دار خوبی در انتخابات باشند و مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، بالاترین، سالم‌ترین انتخابات با حضور حداکثری مردم، در 34سال گذشته برگزار شده است موجب اقتدار و نشان دادن مردم سالاری نظام اسلامی ایران شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با تاکید بر اینکه فرصت از دشمنان برای ایجاد فتنه‌گری گرفته شود، افزود: دشمنان داخلی و خارجی و معاندان نظام در صدد بهره‌برداری از فرصت‌ها برای ایجاد فتنه و مخدوش کردن انتخابات دارند که لازم است هوشیارانه و با بصیرت در این عرصه قدم برداریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه کمتر از یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی‌مانده است بیان کرد: تا به امروز با همدلی و وحدت همه مجموعه‌ها، همه مراحل انتخابات دقیقا اجرا و عمل شده است بگونه‌ای که هیچ مشکلی در این مراحل نداشته‌ایم و پیش بینی می‌شود با روندی که در پیش است انتخاباتی پرشور و حماسی داشته باشیم.