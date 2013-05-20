پذیرش 150 هزار نفر در قالب راهیان نور/موزه دفاع مقدس كردستان افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرفبیانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با توجه به اینکه در چند سال گذشته در بحث راهیان نور فعالیت مناسبی در استان شکل گرفته است، امسال نیز برنامه برای پذیرش 150 هزار نفر از سراسر کشور در قالب کاروان های راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور تدوین شده است.

وی افزود: سال گذشته 120 هزار نفر از سراسر کشور از مناطق عملیاتی غرب که بیشتر آنها در مناطق بانه و مریوان قرار دارند بازدید کرده اند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان ادامه داد: در استان کردستان در حال حاضر دو هزار نقطه یادمان شهدا شناسایی شده ولی متاسفانه چون ساماندهی مناسبی در این مناطق صورت نگرفته است، نمی توان از تمام این ظرفیت ها استفاده کرد.

شرفبیانی یادآور شد: امسال برنامه ریزی شده تا بتوان تعدادی از یادمان های شهدا را در سطح استان ساماندهی کرد تا کاروان های راهیان نور از این مناطق بازدید کرده و از نزدیک با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

وی در ادامه به سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و بیان کرد: در این روز برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های اجرایی استان انتظار می رود برنامه های مناسبی اجرا شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان گفت: اجرای مسابقات ورزشی مختلف، اجرای جشن پدران آسمانی، عطرافشانی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر از مهمترین برنامه های روز سوم خرداد است.

شرفبیانی افزود: برنامه شب شعر، تجلیل از فرماندهان پیشکسوت دوران دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه هایی با موضوع دفاع مقدس و بیت المقدس، افتتاح طرح و پروژه های عمرانی در روستاها، برپایی ایستگاه های صلواتی و انجام رایگان خدمات چشم پزشکی با همکاری بسیج جامعه پزشکی از دیگر برنامه های سوم خرداد ماه است.

موزه دفاع مقدس به بهره برداری می رسد

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از موزه دفاع مقدس در سنندج خبرداد و اظهار داشت: این موزه با عنوان "باغ دفاع مقدس" در اوایل تیر ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان ادامه داد: به دنبال آن هستیم که این موزه را با توجه به ظرفیت و پتانسیل های بومی منطقه طراحی کنیم تا بازدید کنندگانی که از خارج استان برای بازدید از این موزه مراجعه می کنند علاوه بر آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت در منطقه کردستان با روحیه شهادت طلبی و مقاومت مردم منطقه نیز آشنا شوند.

شرفبیانی در ادامه از چاپ 9 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در استان کردستان در سال جاری خبرداد و یادآور شد: در حال حاضر پنج جلد آن تالیف شده و آماده چاپ است.

وی بیان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان سهمیه چاپ چهار جلد کتاب دیگر را نیز دارد که با همکاری نویسندگان و شاعران سعی می شود این عناوین تا پایان سال آماده تالیف و چاپ شود.