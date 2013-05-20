سه سوال ملی نمایندگان از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد

در پایان جلسه روز دوشنبه سه سوال ملی نمایندگان در خصوص علت عدم اجرای نظام جامع دامپروری، علت عدم حمایت از دامداران و میزان تولید گندم در کشور از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد .