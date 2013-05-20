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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

سه سوال ملی نمایندگان از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد

سه سوال ملی نمایندگان از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد

در پایان جلسه روز دوشنبه سه سوال ملی نمایندگان در خصوص علت عدم اجرای نظام جامع دامپروری، علت عدم حمایت از دامداران و میزان تولید گندم در کشور از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان نوبت صبح جلسه صحن علنی مجلس سوال ملی مهرداد بذرپاش نماینده تهران از وزیر کشاورزی در خصوص علت عدم اجرای نظام جامع دامپروری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

علاوه بر این سوال ملی ایران پور نماینده مردم مبارکه از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اقدامات این وزارت خانه در حمایت از دام داری اعلام وصول شد. همچنین سوال ملی آصفری نماینده مردم اراک از کشاورزی در خصوص میزان تولید گندم و ارائه آمار در خصوص سنددار شدن زمین های کشاورزی نیز در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد.

همچنین سوال شوهانی نماینده مردم ایلام و فتح الله حسینی نماینده مردم سرپل ذهاب از وزیر کشور در خصوص علت ممانعت وزارت کشور از تردد انفرادی هم وطنان به عتبات عالیات اعلام وصول شد.

کد مطلب 2058967

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