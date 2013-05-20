جبهه ایستادگی در اردبیل انشقاق ندارد/ معرفی 13 نامزد در انتخابات شورا

به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل، حبیب کوهی پیش از ظهر دوشنبه در همایش استانی جبهه ایستادگی استان با اشاره به ایجاد ستاد مجزا برای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اردبیل اضافه کرد: هر کس می تواند برای کاندیدای مورد علاقه خود ستاد تبلیغاتی تشکیل دهد و این به معنای انشقاق و دو قطبی شدن نیست.

وی با بیان اینکه هر کس ستاد بزند ما مشکلی نداریم، تاکید کرد: تاکنون کسی به عنوان رئیس ستاد محسن رضایی در اردبیل حکم نگرفته و ستادی که تشکیل شده ستاد تبلیغاتی بوده و برای خودشان کار می کنند و جبهه ایستادگی اردبیل به آن احترام می گذارد.

کوهی با بیان اینکه جایگاه جبهه ایستادگی فراتر از ستاد و شخص بوده و فرا منطقه ای عمل می کنیم، یادآور شد: جذب حداکثری مشارکت مردم در پای صندوق های رای از مهمترین اهداف این جبهه برای فعالیت های انتخاباتی است.

وی با اشاره به عناد و توطئه های دشمنان برای این انتخابات ادامه داد: هم اکنون بیش از هزار و 500 شبکه خارجی علیه انتخابات و دلسردی مردم از نظام و انقلاب و عدم حضور در پای صندوق ها تلاش می کنند، بنابراین جبهه ایستادگی برنامه های خود را برای حضور حداکثری مردم پایه ریزی کرده است.

دبیر جبهه ایستادگی استان در عین حال بیان داشت: البته در صحنه های حساس کشور شاهد بوده ایم که هرچه قدر عناد و دشمنی علیه نظام و انقلاب بیشتر باشد، بصیرت و آگاهی و دلبستگی مردم نیز به انتخابات و نظام بیشتر شده و این مایه شکست نقشه های دشمنان می شود.

وی همچنین از معرفی 13 نامزد جبهه ایستادگی برای انتخابات شورای های اسلامی شهر اردبیل خبر داد و عنوان کرد: این جبهه در لیست شوراهای شهر سایر شهرستان ها نیز حضور دارد.