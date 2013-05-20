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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

قبادیان خبر داد:

کدهای تلفن درون استانی لرستان یکسان می شود/ کد 066 برای همه شهرستانها

کدهای تلفن درون استانی لرستان یکسان می شود/ کد 066 برای همه شهرستانها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان از یکسان سازی کدهای تلفن دورن استانی لرستان خبر داد.

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از پروژه های در دستور کار شرکت مخابرات لرستان یکسان سازی کدهای تلفن درون استانی است.

وی با بیان اینکه این پروژه به صورت پایلوت از استان تهران آغاز شد، افزود: پیش بینی می شود که تا پایان مرداد ماه سالجاری پروژه یکسان سازی کدهای تلفن دورن استانی در همه استانهای کشور اجرا شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان با بیان اینکه با اجرای این پروژه کد تلفن همه شهرستانهای لرستان به 066 تغییر پیدا می کند، گفت: همچنین شماره تلفنهای همه شهرستانها نیز هشت رقمی خواهند شد.

قبادیان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پروژه های شرکت مخابرات طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع 296 پروژه در حوزه های مختلف مخابراتی طی سال گذشته در لرستان اجرا شد.

وی اعتبار صرف شده برای این پروژه های مخابراتی را 160 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات لرستان و شرکت ارتباطات سیار کشور عنوان کرد.

کد مطلب 2058978

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