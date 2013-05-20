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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

ایلخاص زاده مطرح کرد:

شریعت و قانون دلایل حضور ملت پای صندوق رای است

شریعت و قانون دلایل حضور ملت پای صندوق رای است

آبادان- خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه آبادان گفت: دو عامل مهم شریعت و قانون دلیل حضور همه ملت ایران پای صندوق های رای است.

بهرام ایلخاص زاده در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: حلقه اتصال ملت ایران به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نام گذاری سال حماسه سیاسی و اقتصادی پای صندوق های رای نمود پیدا می کند.

وی ادامه داد: دو دلیل مهم و اساسی عامل حضور ملت و مسئولان پای صندوق های رای بود و این دو عامل شریعت و قانون است که در ضمیر هر ایرانی نهادینه شده است.

فرماندار ویژه شهرستان آبادان افزود: همچنین توجه به 11 نکته اساسی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص توطئه های دشمن برای ضربه زدن به نظام و حماسه سیاسی بار دیگر لزوم این حضور را پیش از گذشته تبیین می کند.

وی ادامه داد: تدارکات دشمن برای انتخابات 92 از ماه های گذشته آغاز شده و به یقین به نفع ملت و نظام ایران اسلامی نیست و در واقع اهداف پلید دشمنان را برای ضربه زدن به نظام دنبال می کند.

ایلخاص زاده در همین خصوص عنوان کرد: آنان این اهداف را به منظور دلسرد کردن و از بین بردن انگیزه های ملت و به خصوص جوانان از نظام جمهوری اسلامی دنبال می کنند.

وی با اشاره به 11 نکته اساسی از سخنان رهبری بر لزوم هرچه بیشتر در پای صندوق های رای تاکید کرد و گفت: بنابراین توجه به توطئه های دشمنان و سخنان رهبر معظم انقلاب بر از بین بردن این هجمه ها بیش از گذشته احساس می شود.

فرماندار آبادان گفت: حضور در پای صندوق های رای جزیی از تکلیف شرعی مانند نماز و قانونی هر فرد از افراد جامعه است.
 

کد مطلب 2058992

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