سال حماسه سیاسی با حضور گسترده مردم پای صندوق های رای محقق می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ندیمی ظهر امروز طی نشست "حضور حماسی و انتخابات" در جمع مسئولان افزود: تحقق حماسه سیاسی نیازمند بکارگیری تمام امکانات در راستای باشکوه برگزار کردن یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دور شوراهای شهر و روستاست.

وی همچنین شرکت در انتخابات پیشرو را آزمونی بزرگ برای ملت ایران قلمداد کرد و اظهار داشت: گسترش مشارکت و حضور حداکثری مردم از مهمترین کلید واژه‌ های حماسه سیاسی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ایجاد یک حماسه سیاسی و ملی مشارکت حداکثری و گسترده مردم را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت:

با حضور گسترده و با صلابت مردم در انتخابات پیشرو خط بطلانی بر یاوه‌گویی‌ های دشمنان کشیده می شود.

وی در ادامه انتخابات را مظهر وحدت و انسجام ملی دانست و بر ضرورت برگزاری انتخابات با نشاط، حماسی، همراه با وحدت و یکپارچگی تاکید کرد.

ندیمی به انتخاب نامزدهای اصلح اشاره کرد و اظهارداشت: مردم با دقت کافی و به دور از هرگونه عوام‌ فریبی برخی افراد در جذب آرای مردم، افرادی را برای خدمت در سمت ریاست جمهوری و همچنین شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند که با لیاقت و ارزشی باشند.

وی تصریح کرد: افرادی باید انتخاب شوند که با تمام توان و به دور از هرگونه اغراض سیاسی و شخصی همه تلاش خود را به کار گیرند و صادقانه در خدمت مردم باشند.