گفتمان انقلابي راه نجات مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی بهشتی‌پور صبح دوشنبه در جمع کارکنان انتظامي استان بوشهر اظهار داشت: يکي از رازهاي موفقيت و تداوم انقلاب، مردمي بودن آن است زيرا مردم انقلاب را از خود مي‌دانند و با جان و دل از آن در برابر هر طوفاني محافظت مي‌کنند.

جانشين عقيدتي سياسي ناجا اضافه کرد: انقلاب اسلامي ايران با رهبري حضرت امام خميني(ره) داراي چندين نوع گفتمان بود که گفتمان انقلابي زبان مشترک همه مسلمانان جهان شده است.

وی افزود: همدلي، همراهي، اتحاد و پيروي از ولايت فقيه هميشه و در همه حال زمينه‌ساز موفقيت ملت ايران اسلامي در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در جهان شده است.

حجت‌الاسلام بهشتی‌پور خاطرنشان ساخت: اکنون نيز مردم هميشه در صحنه و انقلابي با انتخاب اصلح، خود را در پيشبرد اهداف عالي انقلاب اسلامي ايران سهيم مي‌دانند.

وی تصریح کرد: امروز همه ملت‌هاي اسلامي جهان که در بند و اسارت حکومت‌هاي غير اسلامي هستند با الگو پذيري از انقلاب اسلامي ايران خواهان فروپاشي حکومت‌هاي غير اسلامي حاکم بر ملت خود شده اند و گفتمان انقلابي راه نجات خود مي دانند.

جانشین عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ناجا با تاکيد بر تزکيه نفس، ماه رجب را بهترين ماه ها براي تمرين تزکيه نفس دانست و بيان کرد: براي تقرب به درگاه خداوند عالم بايد از ماه رجب پله به پله راه تقرب و نزديکي را پيموده تا در شعبان، رمضان و ايام حج به اوج برسانيم و در محرم تکميل کنيم.