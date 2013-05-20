خسارت 15 میلیاردی مواد مخدر به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،حمید صرامی با بیان آنكه دستگاه‌های فرهنگی نیز باید اقدامات پیشگیرانه جدی‌تری را برای مقابله با افزایش اعتیاد اتخاذ كنند، افزود: متاسفانه مراكز علمی بویژه حوزه جامعه شناسی با موضوع اعتیاد قهر هستند كه باید رغبت جامعه شناسان در تولید علم و سیاست گذاری در این زمینه بیشتر شود.



وی اظهار داشت: پژوهش‌های كاربردی در حوزه مقابله، پیشگیری، درمان، امور بین الملل و توسعه مطالعات كاربردی باید در دستور كار دانشگاه‌ها قرار گیرد.



صرامی با اشاره به نگارش سند جامع تحقیقات اعتیاد، ادامه داد: با تصویب نهایی این سند جهت گیری‌ها برای انجام مداخلات پیشگیرانه دراعتیاد جدی‌تر می‌شود، هرچند كه دستگاه‌های فرهنگی و پژوهشی نیز باید در این زمینه منسجم‌تر عمل كنند.



وی تصریح كرد: معضل اعتیاد در حوزه امنیتی، یك تهدید علیه حاكمیت و امنیت كشور است و در حوزه بهداشتی هم سبب گسترش بیماری‌های روانی و جسمی ناشی از ‌مصرف مواد میان دانشجویان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌شود.



مدیركل تحقیقات و آموزش ستاد، یادآور شد: در حوزه اجتماعی هم معضل مواد مخدر پایه‌ گسترش بزهكاری‌ها، طلاق،‌ سرقت، قتل و دیگر جرایم منكراتی است و رابطه مستقیمی با این معضلات دارد.

صرامی اظهار داشت: بررسی فعالیت‌هایی كه در زمینه برخورد با مواد مخدر در سه دهه گذشته انجام شده نشان می‌دهد در ۲۵ سال گذشته در زمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد و مصون‌سازی جمعیت سالم و در معرض خطر، بسیار غفلت شده و نیازمند مداخله همه دستگاه‌هاست.