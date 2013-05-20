یک تن کنسرو تن ماهی غیراستاندارد در بوشهر امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل استاندارد استان بوشهر ظهر دوشنبه در این برنامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علی‌رغم تذکرها، برخوردها و پلمب‌های متعدد یک واحد تولیدی کنسرو تن ماهی در استان بوشهر، این واحد همچنان به صورت غیرقانونی اقدام به تولید و عرضه‌ی محصولات خود می‌کرد.

دکتر محمدرحیم بهره‌مند با بیان این که این واحد تولیدی، محصولات خود را با نام‌های تجاری مختلف و بدون مجوز وارد بازار می‌کرد، اضافه کرد: کنسروهای تن ماهی تولید شده توسط این واحد، کیفیتی بسیار پایین‌تر از استاندارد داشت.

وی ادامه داد: این کنسروها در آزمون‌های انجام شده توسط کارشناسان غذایی اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت بوشهر، مغایرت محصول در هشت بند آزمون فیزیک و شیمیایی و نیز یک بند میکروبی، محرض شده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: این کنسرو ماهی در بندهای زوائد گوشتی، بو و طعم، درصد نمک، وزن خالص، درصد پُر بودن قوطی، درصد وزن آبکش ماهی، درصد PH و نشانه‌گذاری با استانداردهای ملی مغایرت داشته است.

بهره‌مند هشدار داد: اصرار در عرضه‌ محصولات غیراستاندارد توسط این واحد تولیدی، ضمن به خطر انداختن سلامتی مصرف‌کنندگان، مصداق بارز کم‌فروشی است.

مدیرکل استاندارد یادآور شد: محصولات این واحد تولیدی، پیش از این چندین بار از سطح نمایشگاه‌های فروش بهاره و نیز مراکز توزیع مواد غذایی جمع‌آوری شده بود.

وی گفت: پرونده‌ حقوقی این واحد تولیدی به منظور انجام مراحل قانونی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.