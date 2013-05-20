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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

یک تن کنسرو تن ماهی غیراستاندارد در بوشهر امحا شد

یک تن کنسرو تن ماهی غیراستاندارد در بوشهر امحا شد

بوشهر – خبرگزاری مهر: توسط اداره استاندارد بوشهر، یک تن کنسرو تن ماهی غیراستاندارد را که شامل هشت‌هزار قوطی بود، امحا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل استاندارد استان بوشهر ظهر دوشنبه در این برنامه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علی‌رغم تذکرها، برخوردها و پلمب‌های متعدد یک واحد تولیدی کنسرو تن ماهی در استان بوشهر، این واحد همچنان به صورت غیرقانونی اقدام به تولید و عرضه‌ی محصولات خود می‌کرد.

دکتر محمدرحیم بهره‌مند با بیان این که این واحد تولیدی، محصولات خود را با نام‌های تجاری مختلف و بدون مجوز وارد بازار می‌کرد، اضافه کرد: کنسروهای تن ماهی تولید شده توسط این واحد، کیفیتی بسیار پایین‌تر از استاندارد داشت.

وی ادامه داد: این کنسروها در آزمون‌های انجام شده توسط کارشناسان غذایی اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت بوشهر، مغایرت محصول در هشت بند آزمون فیزیک و شیمیایی و نیز یک بند میکروبی، محرض شده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: این کنسرو ماهی در بندهای زوائد گوشتی، بو و طعم، درصد نمک، وزن خالص، درصد پُر بودن قوطی، درصد وزن آبکش ماهی، درصد PH و نشانه‌گذاری با استانداردهای ملی مغایرت داشته است.

بهره‌مند هشدار داد: اصرار در عرضه‌ محصولات غیراستاندارد توسط این واحد تولیدی، ضمن به خطر انداختن سلامتی مصرف‌کنندگان، مصداق بارز کم‌فروشی است.

مدیرکل استاندارد یادآور شد: محصولات این واحد تولیدی، پیش از این چندین بار از سطح نمایشگاه‌های فروش بهاره و نیز مراکز توزیع مواد غذایی جمع‌آوری شده بود.

وی گفت: پرونده‌ حقوقی این واحد تولیدی به منظور انجام مراحل قانونی، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.

کد مطلب 2059028

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