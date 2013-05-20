نخستین دانشکده طب سنتی در شمال کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی در این مراسم گفت: وزارت بهداشت، علت توسعه طب سنتی در دنیا را عدم رضایت از درمان‌های طب جدید به ویژه در بیماری‌های مزمن و همچنین استقلال در درمان و عدم وابستگی به خریداری دارو از خارج عنوان کرد.

همچنین دکتر ابراهیم مکانیکی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بابل جزء معدود دانشگاه‌های کشور است که موافقت اصولی تأسیس دانشکده طب سنتی را کسب کرده است، اضافه کرد: موافقت اصولی این دانشکده به عنوان نخستین دانشکده طب سنتی شمال کشور در مرداد سال 91 مصوب و با امضای وزیر بهداشت، درمان پزشکی و آموزش پزشکی به این دانشگاه ابلاغ شد.

مکانیکی اظهار داشت: درمانگاهی در بیمارستان شهید بهشتی بابل به عنوان سلامتکده طب سنتی برای خدمت‌رسانی به مردم مازندران آماده ارائه خدمات است. از بهمن ماه سال جاری 5 دستیار تخصصی طب سنتی وارد دانشگاه شدند و از سال آینده نیز در مقطع PhD رشته داروسازی طب سنتی و 10 رشته کاردانی مرتبط با طب سنتی، دانشجو پذیرفته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: در حال حاضر هدف ما جایگزین شدن به ‌جای طب رایج غربی نیست، بلکه می‌خواهیم در کنار طب جدید، به درمان بیماران کمک کنیم.



کسب مجوز دانشگاه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی بابل

برپایه این گزارش طی مراسمی با حضور معاون آموزشی، مجوز دانشگاه بین المللی برای دانشگاه علوم پزشکی بابل صادر شد. در اين مراسم دكتر عین اللهی گفت: یکی از اهداف بلند انقلاب بحث عدالت است با توجه به محرومیت بسیار زیادی که در بسیاری از شهرها داشتیم هدف ما ایجاد عدالت درکل کشور بوده است آن چیزی که امروزه در دنیا و کشور ما مطرح است بحت عدالت آموزشی است.

عین اللهی خاطرنشان کرد: دانشگاه بابل توانست با زحمات فراون با کم ترین امکانات به درجه ممتاز دست پبدا کند. بزرگترین ثروت دانشگاه عضو هیات علمی است یعنی نرم افزاری است که سخت افزار را به کار می گیرد و خوشبختانه شرایط برای دانشگاه علوم پزشکی بابل فراهم شد تا این دانشگاه مجوز دانشگاه بین المللی را دریافت کرد.

وی هدف ایجاد دانشگاه بین الملل را کار با حداکثر قدرت بیان کرد و افزود: دومین هدف پذیرش دانشجوی خارج از کشور بخصوص در قالب بیداری اسلامی و جذب دانشجویان ایرانی در خارج از کشور است.

همچنین دانشگاه علوم پزشكی بابل براساس رای صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی، به دانشگاه تیپ یك ارتقا یافت. این دانشگاه با شش دانشكده و 297 عضو هیات علمی كه 12نفر از آنان استاد و 37 نفر دانشیار هستند، حدود سه هزار دانشجو را در 62 رشته تحصیلی آموزش می دهد و دارای هفت مركز آموزشی و درمانی است.