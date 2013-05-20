ترویج کارهای فرهنگی از وظایف اصلی شهرداریها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی اله موسوی صبح دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان آبادان اظهار کرد: عدم انجام کارهای فرهنگی و مهیا نشدن بسترهای لازم، زمینه بزهکاریهای اجتماعی را سبب می شود.



وی بر ضرورت انجام کارهای فرهنگی توسط سازمانها تاکید کرد و افزود: منشاء تمامی مشکلات جامعه عدم توجه به مسائل فرهنگی است به همین دلیل باید این موضوع مورد توجه خاص همگان به ویژه دستگاه های مرتبط در امر توسعه فرهنگ عمومی قرار گیرد.



موسوی از راه اندازی رشته کتابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان به عنوان زمینه ای برای پرورش کارشناسان کتابخانه یاد کرد و اظهار داشت: اینکه درخواست اداره کل کتابخانه های استان مبنی بر استخدام یک کارشناس کتابداری در آبادان تامین نشد نشان از ضعف این مسئله است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.



معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه آبادان راه اندازی این رشته دانشگاهی در شهر را ضروری خواند و بر تلاش و پیگیری مسئولان دانشگاه در راه اندازی این واحد دانشگاهی تاکید کرد.



موسوی ابراز امیدواری کرد که دان چنین رشته‌ای در دانشگاه های این شهر تدریس نمی شود.



وی از سازمان های مختلف سطح شهر خواست تا به تعهدات خود در قبال تامین و اهدا کتاب به کتابخانه های شهر هر چه سریعتر عمل کنند.

