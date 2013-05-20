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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

دفاعیات مرتضوی در دهمین جلسه دادگاه / اعلام شکایت دو اولیای دم دیگر در پرونده

دفاعیات مرتضوی در دهمین جلسه دادگاه / اعلام شکایت دو اولیای دم دیگر در پرونده

وکیل علی اکبر حیدری فر یکی از قضات تعلیق شده کهریزک گفت: در جلسه امروز دادگاه کهریزک مرتضوی به آخرین دفاع خود پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر علی شهبازی در حاشیه دهمین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آقای جوادی فر دیروز در شعبه دادگاه رضایت خود را اعلام کرد که امروز نیز در جریان رسیدگی شفاها این موضوع را تصدیق کرد.

وی افزود: با رضایت جوادی فر همچنان دو شکایت آقای روح الامین و کامرانی در خصوص اتهام معاونت در قتل وجود دارد.

وی در خصوص شهود معرفی شده از سوی موکلش نیز گفت: دادگاه این موضوع را رد کرد و به این موضوع ورودی پیدا نکرد.

شهبازی خاطر نشان کرد: ادامه دفاعیات متهمان روز چهارشنبه برگزار می شود و احتمال می دهیم آخرین جلسه محاکمه باشد.

کد مطلب 2059051

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