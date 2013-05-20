  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

با مصوبه مجلس؛

مجوز انعقاد قرارداد بیع متقابل با بخش غیردولتی برای کاهش تلفات توزیع برق آب و حامل‌های انرژی

مجوز انعقاد قرارداد بیع متقابل با بخش غیردولتی برای کاهش تلفات توزیع برق آب و حامل‌های انرژی

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شد از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش های غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل‌های انرژی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه بودجه 92 در جلسه علنی روز دوشنبه در بندی از این بودجه به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش های غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل های انرژی اقدام و هزینه های سرمایه گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه جویی های انجام شده، پرداخت نمایند.

آیین نامه اجرایی بند مربوط به واردات و فروش فرآورده های نفتی شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند تا پایان تیر ماه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داده باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می شود.

کد مطلب 2059057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها