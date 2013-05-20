به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه بودجه 92 در جلسه علنی روز دوشنبه در بندی از این بودجه به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه دادند از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش های غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع برق، آب و حامل های انرژی اقدام و هزینه های سرمایه گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه جویی های انجام شده، پرداخت نمایند.

آیین نامه اجرایی بند مربوط به واردات و فروش فرآورده های نفتی شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند تا پایان تیر ماه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داده باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می شود.