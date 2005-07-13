نقش آفريني اوون ويلسون در فيلم زندگي اسرار آميز والتر ميتي

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه فيلمهاي " ظهرشانگهاي " و" شواليه هاي شانگهاي " را دركارنامه هنريش دارد درصورت اعلام آمادگي ، نقش محوري اين فيلم را بازي مي كند.

" زندگي اسرارآميزوالترميتي " بازسازي فيلمي كلاسيك ، محصول سال 1947 است .اين اثرشرح حال مرديست كه دررويا به سرمي برد وتخيلات قويش به وي اين اجازه را مي دهد كه موانع زندگيش را برطرف كند .

اين فيلم براساس فيلمنامه " ريچارد لاگراوينيس " ساخته مي شود ونام " مارك واترز " را درمقام كارگردان دارد ." لاگرا وينيس " اعلام كرد تمايل دارد فيلمنامه را به گونه اي تنظيم كند كه شبيه كتاب " جيمزتربر" باشد .اينگونه مي توان اميدواربود كه فيلم نسبت به نسخه كلاسيك توليد شده ازجذابيت بيشتري بر خوردارخواهد بود.

