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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

پس از نشست امروز؛

رای کمیته انضباطی والیبال صادر شد/ محرومیت دو مربی، یک سرپرست و 9 بازیکن

رای کمیته انضباطی والیبال صادر شد/ محرومیت دو مربی، یک سرپرست و 9 بازیکن

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در آخرین نشستی که امروز به منظور بررسی پرونده تخلف دیدارهای مرحله پلی‌آف لیگ برتر تشکیل داد سرمربی سایپا و یک بازیکن این تیم، سه بازیکن متین ورامین، سرمربی و سرپرست پیکان و دو بازیکن این تیم همراه با سه بازیکن کاله را محروم و جریمه نقدی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال امروز دوشنبه برای بررسی پرونده بازی تیم‌های سایپا البرز برابر متین ورامین و پیکان مقابل کاله در مرحله پلی‌‎آف لیگ برتر والیبال تشکیل جلسه داد. کممیته انضباطی پیش از این برای بررسی این دو پرونده سه مرحله نشست های دیگری برگزار کرده بود و در نهایت امروز رای خود را صادر کرد. احکام صادر شده به شرح زیر است:

تیم سایپا:
فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم  2 جلسه محرومیت از همراهی تیم، سامان فائزی 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، محمدرضا حسینی پویا و مصطفی حیدری تذکر کتبی با درج در پرونده.

تیم متین ورامین:
مجتبی میرزاجانپور 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، فرهاد سال افزون 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، امیرعلی محمدفتحعلی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 2 میلیون تومان جریمه نقدی.

تیم پیکان:
پیمان اکبری 3 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، فرهاد ظریف 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، امیر حسینی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 2 میلیون تومان جریمه نقدی، مرتضی عهدی دو جلسه محرویمت از همراهی تیم، سعید علی اصغری محرومیت از همراهی تیم به مدت یک فصل مسابقات.

تیم کاله مازندران:
محمد شریعتی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، سید محمد موسوی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، رضا قرا 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی.

بر اساس اعلام کمیته انضباطی محرومیت‌ها و جرایم تعیین شده از ابتدای فصل آینده لیگ والیبال برای مربیان و  بازیکنان یاد شده اعمال خواهد شد.

 

کد مطلب 2059062

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