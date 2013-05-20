رای کمیته انضباطی والیبال صادر شد/ محرومیت دو مربی، یک سرپرست و 9 بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال امروز دوشنبه برای بررسی پرونده بازی تیم‌های سایپا البرز برابر متین ورامین و پیکان مقابل کاله در مرحله پلی‌‎آف لیگ برتر والیبال تشکیل جلسه داد. کممیته انضباطی پیش از این برای بررسی این دو پرونده سه مرحله نشست های دیگری برگزار کرده بود و در نهایت امروز رای خود را صادر کرد. احکام صادر شده به شرح زیر است:

تیم سایپا:

فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم، سامان فائزی 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، محمدرضا حسینی پویا و مصطفی حیدری تذکر کتبی با درج در پرونده.

تیم متین ورامین:

مجتبی میرزاجانپور 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، فرهاد سال افزون 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، امیرعلی محمدفتحعلی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 2 میلیون تومان جریمه نقدی.

تیم پیکان:

پیمان اکبری 3 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، فرهاد ظریف 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، امیر حسینی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 2 میلیون تومان جریمه نقدی، مرتضی عهدی دو جلسه محرویمت از همراهی تیم، سعید علی اصغری محرومیت از همراهی تیم به مدت یک فصل مسابقات.

تیم کاله مازندران:

محمد شریعتی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، سید محمد موسوی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، رضا قرا 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی.

بر اساس اعلام کمیته انضباطی محرومیت‌ها و جرایم تعیین شده از ابتدای فصل آینده لیگ والیبال برای مربیان و بازیکنان یاد شده اعمال خواهد شد.