رای کمیته انضباطی والیبال صادر شد/ محرومیت دو مربی، یک سرپرست و 9 بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال امروز دوشنبه برای بررسی پرونده بازی تیمهای سایپا البرز برابر متین ورامین و پیکان مقابل کاله در مرحله پلیآف لیگ برتر والیبال تشکیل جلسه داد. کممیته انضباطی پیش از این برای بررسی این دو پرونده سه مرحله نشست های دیگری برگزار کرده بود و در نهایت امروز رای خود را صادر کرد. احکام صادر شده به شرح زیر است:
تیم سایپا:
فرهاد نفرزاده، سرمربی تیم 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم، سامان فائزی 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، محمدرضا حسینی پویا و مصطفی حیدری تذکر کتبی با درج در پرونده.
تیم متین ورامین:
مجتبی میرزاجانپور 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، فرهاد سال افزون 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، امیرعلی محمدفتحعلی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 2 میلیون تومان جریمه نقدی.
تیم پیکان:
پیمان اکبری 3 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، فرهاد ظریف 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی، امیر حسینی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 2 میلیون تومان جریمه نقدی، مرتضی عهدی دو جلسه محرویمت از همراهی تیم، سعید علی اصغری محرومیت از همراهی تیم به مدت یک فصل مسابقات.
تیم کاله مازندران:
محمد شریعتی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، سید محمد موسوی یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و 8 میلیون تومان جریمه نقدی، رضا قرا 2 جلسه محرومیت از همراهی تیم و 5 میلیون تومان جریمه نقدی.
بر اساس اعلام کمیته انضباطی محرومیتها و جرایم تعیین شده از ابتدای فصل آینده لیگ والیبال برای مربیان و بازیکنان یاد شده اعمال خواهد شد.
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