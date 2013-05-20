به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سامیت اینترتینمنت که هیچ وقت امکان ندارد شانس ساخت یک فیلم چند قسمتی را از دست بدهد این‌بار هم می‌خواهد از موفقیت قاطعانه فیلم پرستاره "قرمز" در سال 2010 استفاده می‌کند.

در حالی که قسمت دوم این فیلم ماه جولای در آمریکا اکران می‌شود، این استودیو از همین حالا به فکر ساخت قسمت سوم آن است.

نویسنده های اصلی فیلم "قرمز" یعنی جان و اریک هوبر که تاکنون شخصیت‌های این فیلم را از فیلم اصلی نوشته وارن الیس و کالی همنر به قسمت دوم آورده‌اند، برای نوشتن قسمت سوم این فیلم هم قرارداد بسته‌اند.

همه این مقدمات فراهم شده تا اگر ماه آینده فیلم دوم نیز به اندازه فیلم اول موفق شد، این استودیو آماده ساختن قسمت سوم باشد.

در فیلم دوم بروس ویلیس به عنوان فرانک موزز مامور عملیات سیاه که بازنشسته شده بود، باز می‌گردد و این بار سعی دارد یک زندگی آرام را با سارا راس داشته باشد. اما اوضاع هیچ وقت برای فرانک آسان نیستند و به زودی آرامش او برای اخباری که دوستش ماروین (جان مالکوویچ) می آورد به هم می ریزد. یک نفر می‌خواهد فرانک را بکشد و یک بمب اتمی قابل حمل هم گم شده است...

هنوز هیچ‌یک از این بازیگران برای قسمت سوم قرارداد نبسته‌اند و احتمالا تا تعیین نتایج فروش قسمت دوم، پروژه ساخت این فیلم کلید نمی‌خورد.