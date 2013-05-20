260 تن شکر برای تنظیم بازار در دشتستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسماعیلپور ظهر امروز دوشنبه از جذب و توزیع 260 تن شکر تنظیم بازار در شهرستان دشتستان خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای تنظیم بازار تا کنون مقدار 160 تن شکر جذب و در سطح شهرستان با قیمت مصوب با هماهنگی بخشداران و با نظارت بازرسان این اداره در حال توزیع است.
اسماعیلپور تصریح کرد: مقدار 100 تن دیگر نیز خریداری شده که بهزودی وارد شبکههای توزیع عرضه خواهد شد تا بین شهروندان دشتستانی توزیع شود.
وی با اشاره به اجرای طرح رحمت در شهرستان دشتستان بیان کرد: در این طرح عرضه عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با حدود 10 درصد زیر قیمت بازار است و هدف آن تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان است.
این مسئول گفت: مسئولان دشتستان در امر بهبود وضعیت بازار و نظارت بر بازارهای سطح شهرستان همت خوبی دارند و شخص فرماندار از تمام توان و پتانسیل موجود برای نظارت بر بازار استفاده میکند.
تأیید صلاحیت 4 آزمایشگاه دیگر در استان بوشهر
مدیرکل استاندارد استان بوشهر از تأیید صلاحیت چهار آزمایشگاه همکار دیگر در استان بوشهر خبر داد و گفت: طی بازدید اولیه کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از آزمایشگاههای استان بوشهر، چهار آزمایشگاه به ظرفیتها و توانمندیهای آزمایشگاهی این استان افزوده شد.
دکتر محمدرحیم بهرهمند با اشاره به زمینههای این آزمایشگاهها، اظهار داشت: آزمایشگاههای تأیید صلاحیت شده در زمینههای بلبرینگ، دیسک و صفحه کلاچ، سیلندرهای CNG و تستهای غیرمخرب جوش هستند.
بهرهمند افزود: با تأیید این آزمایشگاهها، گامی دیگر در راستای افزایش توانمندیهای این استان در زمینهی استانداردسازی و نیز کنترل کیفیت محصولات در بوشهر برداشته شد.
گفتنی است استان بوشهر با دارا بودن بیش از 40 آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیت شده در زمینههای برق، مکانیک، صنایع شیمیایی، غذایی و میکروبی، عمران و ساختمانی، نفتی و ... و بالغ بر 100 پروانه تأیید صلاحیت، توانایی آزمون بیش از 90 درصد از کالاهای مشمول استاندارد را دارد.
کاهش قابل توجه مرگ و میر نوزادان در شهرستان دیلم
رییس شبکه بهداشت ودرمان دیلم گفت: سلامت مادران از اولویت برنامه های بهداشت و درمان شهرستان است.
عبدالحسین ناصری در کمیته مرگ و میر نوزادی و مرده زایی شهرستان افزود: پزشکان مراکز بهداشتی درمانی در خصوص سلامت مادران باردار و نحوه مراقبت آنها بایستی مداخله بیشتری نمایند.
وی بیان داشت: به منظور حساس کردن خانواده ها و همسران زنان باردار، بایستی مشاوره های درون منزل برای مادران باردار را فعال کنیم.
رییس شبکه بهداشت دیلم شاخص مرگ و میر نوزدان را از شاخصهای مهم سلامت در هر جامعه عنوان کرد و افزود: با تلاشها و حساسیتهای پرسنل خدوم شبکه این شاخص از 16/28 در هزار تولد زنده درسال 84 به 5/9 در هزار تولد زنده درسال 91 کاهش یافته است.
ناصری بر آموزش علائم خطر دوران بارداری، علائم خطر زایمان زودرس و حساس سازی پرسنل در خصوص توجیه خانواده های مادران باردار تاکید کرد.
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