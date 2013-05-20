صفادشتی ها مسائل روز سیاسی را بررسی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیکی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی و روستا، طبق برنامه ریزی قرار است که همایش حماسه سیاسی در صفادشت شهرستان ملارد برگزار شود.

در این همایش که شرکت در آن برای عموم شهروندان رایگان است، مقرر شده که مسائل روز سیاسی کشور بررسی و ابعاد مختلف آن تبیین شود.

همایش بزرگ حماسه سیاسی با هدف حضور گسترده در انتخابات با سخنرانی علی اکبر فدایی مدیرکل انتخابات استانداری تهران روز دوشنبه ۳۰ اردیببهشت ساعت 17 به همت شورا و شهرداری صفادشت در سالن شهید شکری فرهنگسرای بعثت صفادشت برگزار می شود.