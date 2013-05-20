به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن نامه نمایندگان به حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد بدین شرح است:

همانگونه که استحضار دارید ملت شریف ایران در آستانه خلق حماسه سیاسی جدیدی قرار گرفتهاند و حضور تعدادی از شخصیت های سیاسی از جناح های مختلف در عرصه انتخابات گرمابخش فضای سیاسی کشور بوده و امید خلق حماسه بزرگ سیاسی فراهم شده است.

هر چند حضور ارزشمند جنابعالی به عنوان منتخب نهایی ائتلاف 5 گانه با حمایت بعضی از علما و با توجه به اقبال برخی نخبگان سیاسی و اساتید مکرم حوزه و دانشگاه می توانند در ایجاد فضای پرشور انتخاباتی موثر باشند، لیکن از آنجا که جنابعالی از شخصیت های مفید و موثر در مجلس شورای اسلامی هستید و نقش برجسته آن جناب در جایگاه خطیر نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی بر همگان آشکار است و با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور که بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و همدلی جریانات سیاسی و نیروهای انقلاب است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان همکاران آن جناب مصرانه از حضرتعالی تقاضا داریم با صرفه نظر از حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری همانند گذشته امکان بهره مندی ملت ایران را از خدمات موثر و ارزشمندتان در مجلس شورای اسلامی فراهم آورید.