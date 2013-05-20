بیماران دیابتی و هموفیلی با کمبود دارو مواجه نخواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر آرش نصرتی با بیان این مطلب تصریح کرد: طی ماه های اخیر حدود 35 میلیون یورو داروی دیابت به کشور وارد شده و بیماران دیابتی نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.

این عضو کمیته داوران نخستین جشنواره سالانه پیشگیری از دیابت تاکید: کرد این جشنواره در ادامه حرکت اتوبوس دیابت در کشور و در راستای تلاش برای اطلاع رسانی بیشتر به جامعه در خصوص عوارض و دلایل ابتلای شهروندان به دیابت برگزار شده است.

نصرتی تصریح کرد: بیش از 316 هزار و 900 نفر از شهروندان با ارسال آثاری مانند فیلم کوتاه، شعر و داستان، تجربیاتشان در زمینه دیابت را به تصویر کشیده و در این جشنواره مشارکت کردند.

این مدیر ارشد شرکت نوونوردیسک پارس به تداوم برگزاری دوره های غربالگری دیابت و پیشگیری از عوارض ناشی از این بیماری اشاره کرد و گفت: بیش از 15 هزار شهروند ایرانی تا کنون مورد غربالگری دیابت قرار گرفته اند و آموزش های لازم برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری و در صورت ابتلا، با راههای مقابله با پیشرفت این بیماری آشنا شده اند.

لازم به ذکر است ، شهروندان ایرانی بدلیل کم تحرکی و علاقه مندی به غذاهای فوری ( فست فود) بیشترین میزان مبتلایان به دیابت در جهان را شامل می‌شوند.

در پایان این جشنواره 10 تن از شهروندان که با ارسال آثاری در این جشنواره شرکت کرده بودند، مورد قدردانی قرار گرفتند.

