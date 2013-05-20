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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

تیرانداز:

شرکت 4800 گلستانی در آزمون هماهنگ/ فنی و حرفه ای بسترساز اشتغال پایدار است

شرکت 4800 گلستانی در آزمون هماهنگ/ فنی و حرفه ای بسترساز اشتغال پایدار است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود : چهار هزار و 854 نفر کارآموز، در نخسین آزمون هماهنگ پایان دوره های آموزشی در استان شرکت کردند که سه هزار 159 نفر بانوان و بقیه مردان بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید مدیرکل کمیته امداد استان از فنی و حرفه ای، از برگزاری اولین مرحله از آزمون تفاهم نامه ها ( قالی بافی و صنایع دستی ) با حضور 577 نفر و صنعت ساختمان با حضور 806 نفر در روز پنج شنبه 26 اردیبشهت ماه در 9 حوزه امتحانی در سراسر استان استان خبر داد.

وی افزود: شرکت کنندگان در آزمون با کسب نمره بالای 50 در مرحله کتبی و نمره حد نصاب بالای 70 در آزمون عملی موفق به دریافت گواهینامه مهارت دارای کد بین المللی خواهند شد.
 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از ثبت نام 2 هزار و 901 نفر در مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت استان گلستان خبر داد. 
 
تیر انداز گفت: ثبت نام از متقاضيان شركت در چهاردهمین دوره از مسابقات ملي مهارت از اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا بیست و هفتم اردیبهشت ماه در مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان انجام شد و در این مدت 2 هزار و 901 نفر در این مسابقات ثبت نام کردند. 
 
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان افزود : مرحله شهرستانی این مسابقات در خرداد ماه سال جاری برگزارمیشود و قبول شدگان مرحله شهرستانی در اواخر مردادماه در مرحله استانی به رقابت خواهند پرداخت . 
 
وی افزود: مرحله شهرستاني مسابقات مهارت در ابتدا به صورت آزمون کتبي و به طور همزمان در کشور برگزار می شود که از ميان قبول شدگان مرحله شهرستاني با برگزاري آزمون عملي نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفي به مرحله استاني اقدام خواهد شد. 
 
تیرانداز بیان داشت: چهاردهمین مسابقات ملی مهارت در 29 رشته شامل پلی مکانیک، تأسيسات الکتريکي، فناوري اطلاعات – راه کارهاي نرم افزاري براي تجارت، آجرچيني، كاشيكاري ديوار و كف، طراحي گرافيك، الكترونيك، مكاترونيك، تبريد و تهويه، لوله كشي و گرمايشي، كابينت سازي (چوبی)، طراحي وب، طراحي مهندسي مكانيك، رباتيك، فناوري خودرو، صافكاري خودرو، نقاشي خودرو، تراش CNC، فرز CNC، طراحي فضاي سبز و ... برگزار می شود. 
 
وی گفت: آموزش هاي فني وحرفه اي بستر مناسبي جهت ايجاد اشتغال پايدار از طريق حرفه آموزي را فراهم مي کند و اجراي آموزش هاي مرتبط با مشاغل خانگي با رويکرد بازار محور (آموزش- توليد – بازاريابي و فروش) مسير حضور در فضاي کسب کار را کوتاه مي کند  و در اين عرصه مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي منجمله کميته امداد مي توانند از تمامي ظرفيت هاي استان با اولويت برخوردار باشند. 
 
عباس حاجی مدير کل کميته امدادامام خمینی (ره ) گلستان نیز ضمن تقدير از تلاشهاي صورت پذيرفته در جهت مهارت آموزي به اقشار کم برخوردار و تحت پوشش کميته امداد،این آموزش هارا تاثیر گذار براشتغال مددجویان بیان کرد و راهبرد اين نهاد حمايتي در استان را بهره گیری حداکثری از خدمات مراکز آموزش فني وحرفه اي دولتی وخصوصی به منظور اشتغال زائي مدجویان دانست.
کد مطلب 2059126

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