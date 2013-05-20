اجاره ساعتی دفتر برای کلاهبرداری میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، 21 اسفند سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 164 قائم اعلام کرد از سوی فردی به نام "محسن عسگری" و تحت عنوان فروش میلگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : چند روز پیش و به قصد خرید آهن آلات ، به آگهی نیازمندی روزنامه مراجعه و با شماره تماس فردی به نام محسن عسگری تماس گرفتم. زمانی که درخواست خود برای خرید میلگرد را عنوان کردم ، آقای عسگری نشانی دفتر محل کارش واقع در بلوار ارتش را به من داد. 19 اسفند برای انجام معامله به دفتر کار وی مراجعه کردم و زمانی که در خصوص انجام معامله مشغول صحبت بودیم ، آقای عسگری مدعی شد که مسئول تهیه آهن آلات پروژه های مختلف ساختمانی ارگان های مختلف نظامی و دولتی است . سرانجام پس از تنظیم قرارداد خرید میلگرد ، تعداد دو فقره چک به مبلغ 30 میلیون تومان به آقای عسگری تحویل دادم و قرار شد تا محموله میلگرد نیز همزمان با تاریخ وصول چک تحویل داده شود .

مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : صبح روز 20 اسفند زمانیکه با تلفن همراه آقای عسگری تماس گرفتم ، ایشان مدعی شد که محموله میلگرد تا چند ساعت دیگر در اختیار من قرار خواهد گرفت و من نیز در محل کارم واقع در افسریه منتظر رسیدن میلگرد نشستم . پس از گذشت چند ساعت ، زمانیکه خبری از بار میلگرد نشد دوباره با تلفن همراه عسگری تماس گرفتم که این بار خاموش بود. به شعبه بانک افسریه مراجعه و متوجه شدم که هر دو فقره چک ، در همان ساعت های اولیه وصول شده است. بلافاصله برای جویا شدن علت تأخیر ارسال محموله میلگرد به دفتر کار آقای عسگری در بلوار ارتش رفتم که متوجه شدم دفتر کار آقای عسگری تخلیه شده است.

با آغاز تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم ، کارآگاهان در اولین مرحله از اقدامات خود متوجه شدند که هویت محسن عسگری یک هویت جعلی است.

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان موفق به شناسایی هویت واقعی "محسن عسگری" به نام "اسماعیل . ج" 28 ساله شدند که بلافاصله تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه وی آغاز و سرانجام کارآگاهان موفق به شناسایی محل تردد "اسماعیل . ج" در قهوه خانه ای در منطقه سیدخندان شدند که با حضور کارآگاهان در قهوه خانه ، این محل تحت مراقبت های پلیسی قرار گرفت و سرانجام متهم 28 اردیبهشت دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی منتقل شد .

متهم پس از دستگیری و شناسایی از سوی مالباخته ، به کلاهبرداری اعتراف و عنوان داشت که واحد تجاری را به صورت ساعتی ! اجاره کرده است . بلافاصله مالک واحد تجاری به پایگاه یکم آگاهی دعوت و او نیز با تأیید اظهارات متهم عنوان داشت که اجاره ساعتی و یا روزانه واحد های تجاری امری رایج است !!!! .

سرهنگ کارآگاه رحیم فرزام ، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : " با اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری از طریق انتشار آگهی خرید و فروش آهن آلات در روزنامه و با استفاده از هویت جعلی محسن عسگری ، از کلیه شکات و مالباختگانی که به دین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان تجریش ـ خیابان نیاوران ـ سه راه یاسر مراجعه کنند.